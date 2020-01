Vi har fået svar

DEBAT. Af Erik og Anne Busborg, Østervej 10 A, 2600 Glostrup

Formanden for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, Søren Enemark påberåber sig i Folkebladet 15. januar 2020 at kommunen har orienteret os om vedtagelsen af kommuneplanen vedrørende Sognegården.

Det er ikke korrekt. Vi har den 6. januar afsendt en mail til kommunen, med beklagelse over, at vi via Folkebladet udgivet den 2. januar skal orienteres om at kommunen har godkendt lokalplanen den 11. december.

Kommunen svarer den 6. januar, at planen er at orientere om vedtagelsen den 14. januar.

Det er helt utilstedeligt at Søren Enemark prøver at få det til at fremstå som om at kommunen har orienteret os i tide.