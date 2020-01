Vi skaber fremtiden sammen

Henrik Rasmussen kunne i foråret fejre 25 års jubilæum som kommunalbestyrelsesmedlem. Her sender han sin nytårshilsen.

VALLENSBÆK. Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen ser tilbage på året der gik og frem mod 2020

Af Henrik Rasmussen, Borgmester i Vallensbæk

Det værste er, hvis man får at vide, at man ikke kan bruges til noget. Jeg mener, at alle har ressourcer. Om man er ung eller gammel, og uanset ens baggrund – så er der brug for én. Derfor er jeg rigtig stolt af, at vi i Vallensbæk har et væld af initiativer og projekter, hvor borgere på tværs af alder og andre forskelle kan gøre meningsfulde ting sammen.

Om det så er daginstitutionsbørn, der kommer og slår katten af tønden på et plejehjem; pensionister, der lærer SFO-børn at strikke og sy – eller frivillige, der kører ture med demente borgere i rickshawcykler – så skaber det en sammenhængskraft, som er meget værdifuld. På den måde binder vi generationerne sammen.

En af de vigtigste ting vi kan gøre, er at hjælpe vores børn til at opnå de færdigheder, der skal til for at navigere i en stadigt mere globaliseret verden. Vi har høje ambitioner for vores skoler, som skal ligge blandt landets 25 procent bedste.

Vi vil gerne gøre eleverne endnu bedre til at samarbejde og være kreative. Derfor har vi i det forløbne år blandt andet investeret i de såkaldte makerspaces – kreative tech-værksteder med 3D-printere, laserskærere, folieskærere med mere. Redskaberne kan inddrages i alle fag, i tværfaglige forløb og i Åben Skole-forløb i samarbejde med virksomheder. For yderligere at understøtte digitaliseringen i skolerne, får hver elev deres egen computer eller iPad fra sommeren 2020.

Uddannelsesvejledningen starter med erhvervspraktik i 8. klasse og fortsætter som en håndholdt indsats med det enkelte unge menneske i centrum.

Også for de mindre børn arbejder vi løbende på at skabe de bedste rammer. Blandt andet har vi afsat penge til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Den nye institution i nord åbner til foråret – og både børn og medarbejdere kan godt glæde sig.

Samtidig renoverer vi løbende daginstitutionerne, der blandt andet alle har produktionskøkken nu.

Lige ved siden af den nye daginstitution ligger ældrecentret Pilehavehus, der i løbet af 2021 bliver udvidet med 16 nye boliger. Med den nære placering lægger vi op til generationsmøder i den kommende fælles sansehave, så børn og ældre kan få glæde hinanden. Seniorerne er rige på livet, og det giver værdi, når de kan overlevere historien til de næste generationer.

Der er også planlagt 67 ældre-egnede boliger ved stationstorvet samt et privat plejehjem med 48 friplejepladser. Der bliver altså en række spændende boligmuligheder for kommunens seniorer, så de fortsat kan have et godt og værdigt liv.

Vi har desuden besluttet at udvide Sundhedshuset i Nord, så der fremover bliver plads til en læge mere.

Vi udvikler vores by som aldrig før. Og vi gør det i følgeskab med borgerne.

Udviklingen sker i et samspil mellem borgere, forvaltning og politikere, og det gør vi blandt andet ved at invitere jer borgere ind i processerne – og ved at lytte til jer. Flere af de aktuelle udviklingsprojekter er blevet ændret efter input fra borgere. Det er jeg rigtig glad for – for det betyder, at vi skaber fremtiden sammen, og at alle får ejerskab til både processen og det færdige resultat.

I forbindelse med badeanstalten i Strandparken og den nye svømmehal har vi inddraget brugerne i processen. Vi foretager løbende klimatiltag – og en række nye, spændende boligområder er undervejs. Det grønne strøg ved Stationstorvet er blevet taget godt imod, og vi vil gerne udvide strækningen helt ned til vandet. Nøgleordet for alle disse projekter er følgeskab.

Den udvikling og de byrum, vi skaber, bringer mennesker sammen – i alle dele af kommunen, som det så er i nord, i landsbyen eller stranden. Det er lige fra fodboldgolf, krolf og det grønne strøg til sansehave i nord til børn og ældre. Det er en ny, spændende udvikling, at byrummene bliver endnu mere attraktive og spændende områder at komme ud i.

Mange virksomheder vælger at komme til Vallensbæk. Vores gode image og infrastruktur, og i det hele taget samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv, har gjort os populær hos virksomhederne. Så meget, at vi af Dansk Industri er blevet kåret som den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland, og vi har i år sagt velkommen til flere nye, spændende virksomheder.

Vallensbæk Kommune kommer bedst ud af Beskæftigelsesministeriets benchmark-undersøgelse af, hvor gode kommunerne er til at få folk væk fra forsørgelse og i beskæftigelse. Og i den forbindelse er der taget hensyn til kommunens demografi. Det er rigtig godt gået.

I Vallensbæk vil vi også være et paradis for ildsjælene, og vi gør alt, hvad vi kan for at understøtte både det etablerede foreningsliv og selvorganiserede aktiviteter. I løbet af året har vi mange spændende og flotte arrangementer, for eksempel kulturugen og Festlig Fredag, Mosens Dag, Store Cykeldag, sankthans, gadekærskoncerten – og nu juletræstændinger i både syd og nord.

Vi accepterer ikke ballade og kriminalitet. Derfor har vi afsat ekstra penge til SSP-arbejdet, og der er video­overvågning flere steder på Stationstorvet – tiltag, der skal øge trygheden for borgerne.

Jeg glæder mig til at være med til fortsat at udvikle vores dejlige kommune i 2020 og årene frem.

På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg ønske alle et godt nytår.