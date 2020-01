Vi skal også dæmpe støjen i Brøndby

DEBAT. Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Fhv. medlem af Folketinget og folketingskandidat

Annette Deurell efterlyser i Folkebladet den 22. januar opmærksomhed på støjproblematikken i Brøndby Kommune. Det gør hun på baggrund af en debat mellem undertegnede og Søren Wiborg om støjbekæmpelse i Vallensbæk.

Jeg er klar over, at der også er problemer med støj i Brøndby. Derfor blev Brøndby Kommune faktisk også tilgodeset i den aftale Dansk Folkeparti indgik med den daværende regering (Konservative, Venstre og Liberal Alliance). Således var et projekt til støjbekæmpelse i området nord for Bygaden i Brøndbyvester også en del af aftalen. Bygaden-projektet var et ud af fem prioriterede støj-projekter, der var med i aftalen om et sammenhængende Danmark.

Jeg er klar over, at Annette Deurell bor i en anden del af Brøndby, men blot for at understrege, at jeg som folketingsmedlem på Vestegnen, da jeg havde muligheden for det, bestemt ikke var blind for de udfordringer, der også er i Brøndby.

Jeg håber naturligvis at en ny aftale med Socialdemokratiet for bordenden også vil have fokus på Brøndby, men det er der jo desværre ingen garanti for.