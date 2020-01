Vil savne blomsterbutik

DEBAT. Af Lars Ammitzbøll, Sportsvej 20, 2600 Glostrup

Under et festligt nytårssamvær i Herstedøster Kirke fortalte en af mine venner, at Karina Birkerod har lukket sin blomsterforretning i Digets Forretningscenter 1. januar 2020.

Jeg blev ked af at få denne oplysning, idet indehaveren og hendes medhjælpere har givet os en korrekt og god behandling.

Selv har jeg fået bundet en smuk blomsterbuket til en begravelse og fået en lige så god buket blomster til en mere festlig anledning nemlig til en rund fødselsdag.

Et varigt minde har jeg om forretningen, idet hun solgte kanariefugle udført i fuglefjer, og det pryder vores og venners stuer.

Udover jeg selv, er flere kede af denne beslutning. Karina. Vi er flere, der ønsker alt godt for dig og din familie fremover.