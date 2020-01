Vinder: Jeg vil rejse sydpå

HELE OMRÅDET. Vinderen af et rejsegavekort på 5.000 kroner vil rejse sydpå

Af Jesper Ernst Henriksen

Omkring jul og nytår havde Folkebladet en konkurrence, hvor man kunne vinde et rejsegavekort på 5.000 kroner til Best Travel. I sidste uge overrakte Janne Mette Madsen, mediekonsulent på Folkebladet, gevinsten til den heldige vinder, Lone Petersen.

Hun oplyste, at hun vil bruge gevinsten på en rejse sydpå til foråret.

