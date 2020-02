At give oplevelser videre gør ungdomsleder glad

Victor Seifter Hegelund bliver glad, når han kan være med til at give oplevelser til andre spejdere. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Victor Seifert Hegelund fik årets ungdomslederpris for sit arbejde for spejderne i Solvang Gruppen, der bare gør ham glad

Af Jesper Ernst Henriksen

Victor Seifert Hegelund startede til mikrospejder i 2006. I dag er han leder for gruppens 21 mikrospejdere og 25 seniorspejdere.

– Victor er altid glad, frisk og imødekommende. Altid smilende og med et tårnhøjt energiniveau – og dét smitter. Det er utroligt opløftende at være sammen med en leder, der giver den energi fra sig. Victor løfter alle ansvarsområder med høj kvalitet og enorm initiativtagen. Og så giver han altid lige ”dét der ekstra”. Det gælder alt fra planlægningen af seniormøder til nærværet som mikroleder og udførelse af gensynsmøde. Når man samarbejder med Victor, så ved man, at man kan stole på ham og at aftaler bliver fulgt op. Det virker måske som en selvfølge, men det er det ikke nødvendigvis for alle. Med Victor kan man stole på opgavefordelingen, hvilket gør, at man selv kan fokusere på egne ansvarsområder med ro i sindet, sagde Flemming Ørhem i sin tale til ungdomslederen.

For Victor selv gav det bare god mening at give noget tilbage til gruppen.

– Jeg tror bare, det er på grund af det sammenhold, der er, som man bare får lyst til at være en del af. Jeg synes, det er fedt at være en del af dét at give oplevelser til børn og unge, ved at få dem ud i naturen og se noget nyt, som de ellers ikke ville se. I bund og grund bliver jeg glad af det, siger han selv.