Bedst i Danmark til at få veteraner i arbejde

Mads Fahrenholz til venstre har været primus motor i at få veteraner ansat. Det blev han rost for af forsvarsminister Trine Bramsen og direktør Tom Laursen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup-virksomheden Securitas er som de første nogensinde blevet kåret til “Årets veteranvirksomhed” fordi de er gode til at se værdien i de kompetencer, som veteraner har

Af Jesper Ernst Henriksen

Forsvarsminister Trine Bramsen besøgte mandag sikkerhedsvirksomheden Securitas A/S i Glostrup for at overrække dem prisen som “Årets Veteranvirksomhed”. Det var første gang den nystiftede pris blev uddelt. Securitas fik den for deres ekstraordinære indsats for at rekruttere og fastholde veteraner på arbejdsmarkedet.

– Tak til Securitas for at forstå det, som for nogle kan være svært at se. Nemlig at vores veteraner kommer hjem med nogle helt særlige kompetencer og en dedikation til det at sikre tryghed, sagde forsvarsministeren.

Hun lovede på flagdagen sidste år at stifte prisen, for at hædre de virksomheder, der er gode til at ansætte veteraner.

– Jeg tror, der er en frygt for, hvad veteraner er for nogle størrelser, fordi man læser så mange historier om, at der er nogle få, der bliver syge og ender med at gøre triste ting. Det er bare så lille bitte en del, derfor er det vigtigt, at vi har virksomheder, der går forrest og ser hvad vores veteraner kan og omsætter det til værdi for vores samfund, sagde Trine Bramsen.

Securitas har arbejdet målrettet med at rekruttere og fastholde veteraner.

– Det at arbejde med sikkerhed og tryghed, læner sig rigtig meget op ad det, som soldater kommer hjem med. Vi oplever nogle mennesker, som er enormt detaljeorienterede, som laver de ting, der er aftalt til tiden, har en fællesskabsfølelse, som passer rigtig godt ind i Securitas, hvor vi anser os selv for at være en stor familie, siger direktør Tom Laursen.

Det var også en sammenhæng Trine Bramsen havde bemærket.

– Vi skylder jer en kæmpe tak, for det I har ydet for Danmark og det I yder i dag. Ikke nok med at I, med jeres deltagelse ude omkring i verden, har passet på danskerne og sørget for, at vi kan levet trygt, I fortsætter med at sørge for, at Danmark fortsætter med at være et trygt land, siger hun.

For direktør Tom Laursen handler det også om at tage et ansvar for nogle mennesker, der har sat livet på spil for Danmark.

– Som samfund har vi et ansvar for de soldater, som tager ud i brandpunkter og sætter liv og lemmer på spil. Vi har et ansvar for, at tage hånd om dem og hjælpe dem, når soldaterne kommer hjem igen og skal finde jobs, siger han.

Securitas har lidt over 50 veteraner ansat – både ressourcestærke veteraner og veteraner, som har behov for ekstra støtte. Virksomheden har hovedsæde i Glostrup og har i alt 1.100 medarbejdere ansat i hele Danmark. Det kan godt blive til flere veteraner i fremtiden.

– Vi er blevet sindsygt inspireret af det her. Vi har gjort noget, særligt personificeret ved Mads Fahrenholz, nu er det startskuddet til, at vi vil gøre det endnu bedre, sagde Tom Laursen.