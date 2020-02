Billy Cross gav nærværende intimkoncert

I fredags lagde Billy Cross vejen forbi Glostrup Kulturhus. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. I fredags kunne man opleve Billy Cross i Glostrup Kulturhus, hvor han fortalte anekdoter mellem sine akustiske guitarspil

Af Tina Michaela Møller

Billy Cross har et par gange før lagt vejen forbi Glostrup Kulturhus. Det har været med band og senest med Anne Dorte Michelsen i front. Denne gang stod han helt alene på scenen med sine akustiske guitarer. Det gav rig lejlighed til at begejstres for hans virtuositet på strengene og hans fortolkninger af egne sange.

Mellem numrene fortalte han om sangene og om sit liv som musiker i den store verden og i lille Danmark, hvor han har boet siden 1980. Aftenens tema var noget med parforhold og venskaber i dur og mol.

Billy Cross er født og opvokset i New York, og han fortalte lunt om, at han ikke havde bil som teenager. Derfor måtte han skaffe sig en guitar for at gøre indtryk på en pige. Han lærte sig nogle gode riffs – og siden er det gået ret så godt.

Han blev studiemusiker og kom hen ad vejen til at spille og turnere med de største i branchen. Velkendt er det, at han nogle år spillede med Bob Dylan, men man kunne også opremse en lang stribe af andre af de helt store, som han har kendt og jammet med som Eric Clapton, Jimi Hendrix, Meat Loaf og alle fire fra The Beatles.

I Danmark blev han producent og har skrevet for flere af de bedste kunstnere, som C.V. Jørgensen, Anne Dorte Michelsen, Søs Fenger, Bamse, Björn Afzelius, Allan Olsen – bare for at nævne nogle få. Samtidigt spiller han selv i forskellige konstellationer.

Denne aften havde han publikum i sin hule hånd med sin fremragende musik, sit nærvær og sine lune, underspillede historier, som klinger meget mere af København end af Manhattan.