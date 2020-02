Bliv mester til smalltalk

SPONSORERET INDHOLD: Det kan ske i bussen, til en fest hos en perifer ven, på arbejdspladsen osv. Lige meget, hvor du er, og hvornår du er der, kan du blive udsat for at skulle snakke med fremmede. Nogle er gode til, de fleste løber helst langt væk fra det.

At kunne smalltalke er en evne de fleste ville ønske de besad. Intet er mere tåkrummende end at skulle holde en sløv samtale kørende, mens man ihærdigt planlægger en flugtplan.

Læs med her og få nogle gode råd til, hvordan du mestrer smalltalk.

Der findes ikke akavede situationer

Det passer ikke helt. Der findes mange akavede situationer, men det handler om at skifte indstilling. Det som kan gøre smalltalk så uudholdeligt er den akavede stemning omkring situationen, som begge parter bliver ulideligt bevidste om. Gør det til dit nye mantra, at du ikke tror på akavede situationer. De fleste akavede situationer opstår idet man tillægger situationen en ubehagelig følelse. Drop den negative tilgang og hav et positivt udgangspunkt.

Jo mere du overbeviser dig selv om, at en akavet situation ikke er så slem igen, desto mindre akavede bliver den. En positiv og åben udstråling smitter også af på din samtalepartner. Hvis i begge er afslappet, glemmer i hurtigt, hvor akavet samtalen var i starten.

Kend din popkultur

Når først du har styr på dig selv i en mulig smalltalk situation, kan du bevæge dig videre til næste punkt: emne. Det kan være svært at finde et emne, som både dig og din samtalepartner kender til – ingen gider at snakke om vejret, selvom det kan være oplagt. Drop de kedelige emner og tænkt kreativt. Det kan være en fordel at gøre dig bekendt med popkulturelle emner.

Hvad er det, som folk går og snakker om? Hold dig opdateret på kendte danskere, nye musikudgivelser og hvilke film der vises i biografen. Hvis din du og din samtalepartner ikke har noget at snakke om, kan du altid finde et emne frem fra hvad end der rører sig i popkulturen.

Lær at læse rummet

Det kan være en fordel, at lære at scanne et rum, før du træder ordentlig ind i det. Det betyder ikke, at du skal stå i dørkarmen og stirre alle ned før du går ind. Men det kan være en fordel, at allerede fra start finde ud af, hvem du kommer til at klikke med. Metoden gør det nemmere at varme op til selskabet og på denne måde bliver potentielle akavede smalltalk situationer mere afslappede, da du på forhånd ved, hvem du kan flygte hen til, hvis det skulle gå helt galt. Husk stadig at forholde dig positiv til potentielle akavede situationer, lad ikke metoden hindre dig i at snakke med nogen.

Øvelse gør mester

Det er irriterende at høre, men det gør det ikke mindre sandt. Øvelse gør mester, også når det gælder smalltalk. Der er ikke meget andet at gøre end at springe ud i det. Jo mere du smalltalker, jo bedre bliver du til det.