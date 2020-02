Boligministeren på visit i Brøndby Strand: Man opdager hurtigt, hvor lidt højhusene i virkeligheden fylder

Kaare Dybvad besøgte i sidste uge Brøndby Strand Parkerne. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Boligminister Kaare Dybvad (S) var i sidste uge inviteret til Brøndby Strand, hvor han fik en rundvisning i området og en snak med blandt andre borgmester Kent Max Magelund (S) om mulighederne for at udvikle et af landets største almene boligområder

Af Robert Hendel

Nedrivningen af fem af de 12 kendte højhuse i Brøndby Strand kommer tættere på.

I den anledning er kommunen i gang med en udviklingsplan for hele området i Brøndby Strand, så bydelen bliver mere åben og sammenhængende.

– Nedrivningen af de fem højhuse som følge af PCB giver mulighed for, at vi kan se på området med nye øjne, siger Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S).

Derfor havde han inviteret boligminister Kaare Dybvad (S) ud til et møde i den nyrenoverede Café 13 i Kisumparken. Her blev udviklingen af området blandt andet drøftet, da ministeren fik en rundvisning i den landskendte bebyggelse, som arkitekten Svend Høgsbro står bag.

– Vi fik vist ministeren lidt af Brøndby Strand Parkerne og havde en god drøftelse om, at vi er helt afhængige af, at der er penge i Landsbyggefonden til at støtte en renovering af bebyggelsen, forklarer Kent Max Magelund.

Blandede boligformer

Støtten skal ifølge borgmesteren gå til både renovering af det eksisterende byggeri, og til at udvikle bydelen. Kommunalbestyrelsen i Brøndby besluttede i 2019 at lave en samlet plan for hele Brøndby Strand, som har til formål at udvikle bydelen i en mere bæredygtig retning, der sikrer varieret udbud af boliger af høj kvalitet.

Det er blandt andet det, som boligministeren drøftede på sin tur til Brøndby Strand i sidste uge.

– Brøndby og Brøndby Strand har også behov for at få blandet boligformerne.Det er ikke nogen akut udfordring, for langt de fleste, der bor i Brøndby Strand, er jo i arbejde og har et normalt liv som de fleste andre, men på lang sigt er det vigtigt, at man sørger for at få blandede boligområder, siger Kaare Dybvad.

Ministeren ønsker ikke at diktere, hvordan Landsbyggefonden fordeler pengene. Dog mener han, at der er ting, der bør prioriteres højere end andre.

– Når jeg sidder på Vestegnen og taler med familier, der skal genhuses for tredje gang, fordi der er skimmesvamp i deres bolig, så synes jeg, at det er vigtigere, end at folk for eksempel vil lægge etværelseslejligheder sammen, som man har gjort nogle steder, siger han.

Ifølge boligministeren er Landsbyggefondens egent­lige opgave at sørge for at tage højde for de ting, som er uforskyldt, modsat de steder, hvor boligerne er vedligeholdt forkert.

– Det er vigtigt, at de ting, der er direkte sundhedsskadelige og ødelægger familiers glæde ved at bo alment skal prioriteres højest, forklarer Kaare Dybvad.

Gemt bag højhusene

Brøndby Strand er kendt for sine 12 højhuse, der snart bliver til syv, fordi de fem østligste højhuse er forurenede med det sundhedsskadelige stof PCB.

– Brøndby Strand-byggeriet er et godt eksempel på, at man står i en situation, hvor det ikke kunne løses gennem vedligeholdelse. Det handler om, hvordan man byggede på det tidspunkt, hvor man byggede det her område, siger Kaare Dybvad.

Nedrivningen af højhusene kommer til at påvirke hele området, men ifølge Kaare Dybvad fylder de 12 højhuse meget mindre i det samlede billede, end man egentlig tror.

– De fleste kender jo Brøndby Strand, som jeg også har gjort det, når man kører med S-toget og ser de der fire gange tre højhuse. Når man så kommer tæt på, føles det jo anderledes og egentlig også mere menneskeligt, end når man lige ser det første gang, konstaterer han og henviser til de mange lavhuse, der ligger gemt bag de ikoniske højhuse.

Ifølge boligministeren har lavhusene nogle kvaliteter, som han mener, at man skal forsøge at udnytte.

– Det er det, der måske overrasker én mest. Når man kommer herud, opdager man hvor lidt højhusene i virkeligheden fylder i det samlede billede i området. Det ser man ikke udefra, siger Kaare Dybvad om de mange tre-etagersboliger, der omringer højhusene.