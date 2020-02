Borgmesterjubilæum fejret stille

GLOSTRUP. Den 1. januar var det ti år siden, at John Engelhardt blev borgmester i Glostrup. Det blev dog kun markeret ganske stille ved Venstres nytårskur i januar

Af Jesper Ernst Henriksen

I midten af januar var omkring 20 mennesker samlet i et lokale ved Glostrup Hallen til Venstre i Glostrups nytårskur. Det blev brugt som anledning til at markere, at det er ti år siden, at John Engelhardt blev borgmester i Glostrup. Han havde selv frabedt sig en stor fejring af jubilæet, men en lille markering og en lille gave kunne han ikke slippe for.

Torben Martinsen, der er formand for Venstre i Glostrup, startede med at ridse historien op. John Engelhardt blev borgmester efter valget i november 2009, selvom den borgerlige fløj egentlig ikke havde fået et flertal. Men Charlotte Brangstrup, der var valgt ind for SF, skiftede til den borgerlige fløj. Det betød, at der de næste fire år var lidt af et kludetæppe af et flertal.

Ved valget i 2013 gik Venstre meget frem og kunne lave et flertal udelukkende sammen med Dansk Folkeparti.

Ved valget i 2017 gik Venstre frem igen og kunne lave et flertal sammen med Dansk Folkeparti og Konservative. Flertallet holdt som bekendt ikke, da Lars Thomsen blev smidt ud af Venstre og skabte Bylisten, der sammen med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Konservative skabte Samarbejdsgruppen. Det samarbejde holdt et år, hvorefter Venstre og Socialdemokratiet indgik et samarbejde.

– Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig, John. Både på det politiske plan og det personlige plan. Jeg har lært utroligt meget, sagde Torben Martinsen.

Politisk fornemmelse

Med til nytårskuren var også Kim Valentin, der er Folketingskandidat for Venstre i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup Kommune.

– Jeg har jo også været borgmester i fire år. Nu har du været det i ti år, det er ret godt gået. Jeg plejer at sige, at det er det bedste job i hele verden, men det er også det hårdeste job i verden. Du møder dem, der har stemt på dig hver dag. Du ved præcis, om du har gjort noget godt eller skidt, du skal bare gå ned i Netto. Hvis det tager to timer at komme hjem, så er det ikke så godt, sagde han.

Som borgmester i Gribskov Kommune havde Kim Valentin jævnligt kontakt med John Engelhardt gennem KKR Hovedstaden, hvor borgmestrene fra Region Hovedstaden mødes for at koordinere fælles politiske indsatser.

– Jeg kender dig som en rigtig god mand at arbejde sammen med. Det skal man kunne som borgmester. Jeg har oplevet dig som ordholdende, du er lydhør og du har politisk fornemmelse. Jeg håber på, at du bliver ved i mange år endnu, sluttede han.