Brøndby-mand skal stå i spidsen for volleyballsporten i Danmark

Jesper Jørgensen er ny direktør i Volleyball Danmark. Foto: Robert Hendel

SPORT. Direktørstolen i Volleyball Danmark er ikke længere tom. Ny direktør bliver Jesper Jørgensen, der i sommer stoppede som administrerende direktør i fodboldklubben Brøndby IF

Af Robert Hendel

Siden august har Volleyball Danmark været på udkig efter en direktør.

Den søgning er nu indstillet. Mandag den 2. marts 2020 tiltræder Jesper Jørgensen som administrerende direktør for Volleyball Danmark, som holder til i Idrættens Hus i Brøndby.

For lidt over et halvt år siden stoppede han som administrerende direktør for fodboldklubben Brøndby IF som følge af en organisationsændring.

I Brøndby IF var Jesper Jørgensen, der er uddannet cand.merc.aud., med til at redde klubben fra en truende konkurs i 2013. Det er blandt andet erfaringerne herfra, han tager med, når han i næste uge officielt begynder i sit nye job. For netop økonomien i forbundet bliver en af de væsentligste udfordringer.

– Det har gjort, at man har måttet skære ind til benet. Så nu skal økonomien genoprettes, så vi står med et stærkt fundament, som vi kan vokse ud fra. Det er en opgave, jeg i hvert fald kender fra min tid i Brøndby, siger Jesper Jørgensen, der nu skal stå i spidsen for en administration med 14 medarbejdere.

Bidt af sport

Det er langt fra tilfældigt, at det er volleyballforbundet herhjemme, der fik en ansøgning fra Jesper Jørgensen, efter han stoppede i Brøndby.

– Sport har været en del af mit liv, siden jeg var en lille dreng. Det begyndte med fodbold og tennis, og siden er det blandt andet blevet til en tur forbi badminton og mountainbike, forklarer den 49-årige talmand, der begyndte at se efter job indenfor sportens verden, da han stoppede som direktør i Brøndby IF.

Foruden erfaringerne med økonomien tager han også en række andre ting med fra fodboldens verden til Volleyball Danmark.

– Jeg havde en fantastisk tid, hvor jeg har oplevet og været med til mange flere ting, end jeg overhovedet kunne have drømt om, da jeg begyndte i jobbet, fortæller den nye direktør for volleyballsporten i Danmark.

Som alle andre har han oplevet både op- og nedture, men der er én ting, der står stærkt for ham, når han ser tilbage på sine godt 10 år i Brøndby IF.

– Det, der står allerklarest for mig, det var det enorme sammenhold, der var, blandt mine tidligere kollegaer. Det fællesskab, hvor vi også giver tilbage til det omkringliggende samfund, er også noget, jeg oplever i andre sportsgrene, og det tror og håber jeg også, at vi kommer til at se i Volleyball Danmark, siger Jesper Jørgensen.

Troværdighed og tillid

Den nye direktør kender ikke ret meget til volleyball på nuværende tidspunkt, men det arbejder han stærkt på at få ændret.

– Jeg skal lære sporten at kende. Det er vigtigt for mig at kende til mekanismerne og møde folkene i klubberne. Jeg har mødt nogle af dem allerede, og de er kommet med input. Nu skal jeg så rundt til alle de andre og få input derfra også, lyder det fra den nye direktør.

Han håber, at han i samarbejde med sin organisation kan være med til at udvikle forbundet. Og opskriften har han allerede på plads.

– Det, som jeg har haft succes med, har været at lede nogle dygtige mennesker, som har en masse faglig viden, og det gælder også i fodboldklubben Brøndby IF. Der er mange, der ved meget mere om de enkelte områder, end jeg ved, siger han.

Netop evnen til at give sine medarbejdere tillid og ansvar, er noget, Jesper Jørgensen prioriterer højt.

– Der er masser af folk, som har noget specialviden om en branche, som er langt stærkere end min. Det er vigtigt at have tiltro til de folk og give dem noget ansvar, forklarer Jesper Jørgensen og tilføjer, at der også skal være plads til at begå fejl, som mennesker af og til gør.

Han understreger dog, at det ikke er et mål, at folk skal begå fejl.

Sætter retningen

Når Jesper Jørgensen i næste uge officielt sætter sig i direktørstolen, bliver opgaven at sætte retningen for, hvor forbundet skal hen – både på kort og lang sigt.

Her ønsker han at inddrage hele sin organisation. Han understreger vigtigheden af at lytte til de folk, han arbejder sammen med.

– Vi kommer til at tale sammen om, hvad vi vil om et par måneder, og hvor vi skal hen om to-tre-fire år. Der er nogle udfordringer med økonomien, som sætter nogle begrænsninger, men derfor er der jo nogle ting, som vi allerede nu godt kan arbejde med, og som kan lykkes på den korte bane, lyder det fra Volleyball Danmarks nye førstemand.

Han håber, at han kan være med til at få sat struktur på organisationen, der i en lang periode ikke har haft en direktør. Også her vil han bruge sine erfaringer fra fodboldverdenen.

– Noget af det, jeg har lært i fodboldbranchen, det er det med at samarbejde uden for banen. Man kan kæmpe imod hinanden inde på banen, men der er mange ting, man kan samarbejde om at forbedre uden for banen, siger Jesper Jørgensen.

Volley-direktøren ved godt, at det ikke bliver let.

– Jeg synes ikke, at der er nogen nemme smutveje. Det er typisk et langt, sejt og ikke mindst hårdt træk, der skal til. Men det kommer vi også til i volleyball, lyder det optimistisk fra den nye direktør i Volleyball Danmark.