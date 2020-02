Til Danske Årgangs Mesterskaber i Gladsaxe stillede VI-39 op med et stærkt hold, der vandt hele 27 medaljer.

SPORT. I weekenden blev der afholdt Danske Årgangs Mesterskaber i Gladsaxe, hvor de bedste svømmere fra hele Danmark var samlet til kamp om tider, medaljer og pokaler

Af Tina Michaela Møller

VI-39 stillede med et stærkt hold, som inden stævnet lå godt til på startlisterne, og de levede til fulde op til deres tider.

Der var fuld fart i bassinet fra starten af fredagen, og svømmerne så sig ikke tilbage i løbet af weekenden. Det blev til hele 27 medaljer, og ud af dem var de 14 af dem guld, 9 sølv og 4 bronze. Disse blev vundet af kun fem svømmere.

– Vi har meget svært ved at få armene ned i VI-39 efter dette flotte resultat. Vi besluttede os i sommer for selv at stå for talentudviklingen af vores årgangssvømmere, og ingen havde drømt om, at vi kun seks måneder senere skulle stå med sådan et fantastisk resultat, og Danmarks bedste årgangshold for den yngste årgangsgruppe, udtaler Carl Eltorp, formand i VI-39.

Medaljer og pokaler

De 14 danske mesterskaber blev fordelt mellem fire af svømmerne.

Sean Petersen og Anna Andersen formåede at blive 5-dobbelt danske mestre, mens Anders Gaard og Sarah Gudme blev dobbelte danske mestre.

Anders endte på i alt fire medaljer, mens Anna og Sarah hver tog seks medaljer.

Emilie Hartvig-Olsen formåede lidt overraskende at tage en bronze fra yderbanen i 50 bryst.

Sean blev en af stævnets mest vindende svømmere med hele 10 medaljer ud af 11 mulige.

Søndag aften blev de tre bedste i hver stilart kåret med flotte pokaler. Her var VI-39 også stærk repræsenteret i den yngste årgangsgruppe, hvor Sarah, Anna og Anders hver tog en pokal for bedste placering i henholdsvis bryst, fly og fly, mens Sean tog hele to pokaler for bedste placering i ryg og fri og en anden plads i den kategori, som Anders vandt.

Næste mål

VI-39’s næste store mål er de sjællandske mesterskaber i april, hvor de ligeledes forventer at stille med et stærkt hold.

Her har resten af VI-39’s talenthold også mulighed for at deltage. Dog er der lige et par kravtider, der skal opnås. Inden de når så langt, er der to træningslejre til Club La Santa og Jylland samt et par invitationsstævner.

– Vi ser spændt frem mod den sidste del af sæsonen, hvor vi håber på flere store oplevelser. Fra klubbens side skal der lyde et stort tillykke til alle svømmere og trænere for weekendens fantastiske resultater, siger Carl Eltorp.