De har vundet

Vinderne

Af Mette Agner Clausen

Svømning

Signe Jacobsen

Nr. 3 i 4×50 mix medley og fri ved de danske masters mesterskaber på kortbane gr. a.

Preben Sørensen

Nr. 1 i 100m bryst, 50m og 100m ryg og 100m medley ved de danske masters mesterskaber på kortbane gr. h.

Peter Koerver Schmidt

Nr. 3 i 50m ryg, 4×50 mix medley og fri ved de danske masters mesterskaber på kortbane gr. d.

Martin Egenhardt

Nr. 2 i 50m ryg og nr. 3 i 50m fly og 4×50 mix fri ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gr. g.

Kate Sørensen

Nr. 1 i 100m og 200m medley, nr. 2 i 50m og 100m fly og nr.3 i 4x50m mix medley og fra ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gr. g.

Kaj Mantzius Hansen

Nr. 3 i 200m ryg og 4×50 mix medley ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gr. e.

Jess Brink

Nr. 2 i 200m ryg og nr. 3 i 50m ryg ved de danske masters mesterskaber på kortbane i gr. f.

Søren Toft

Nr. 1 i 50m og 200m bryst ved de danske master mesterskaber på kortbane i gr. h.

Triathlon

Lars Dick-Nielsen

Guld ved dm i sprint.

Atletik

Ulla V. Nielsen

Veteran dm ude nr. 2 i vægtkast og nr. 3 i hammerkast i aldersgr. 80+.

Sven-Erik Dreisig

Veteran dm ude nr. 1 i 100m og 300m hæk og nr. 2 i stangspring og inde nr. 1 i mangekamp i aldersgr. 50+.

Linda Bagge

Veteran dm nr. 1 i vægtkast og nr. 3 i hammerkast i aldersgr. 50+.

Lilli Christensen

Veteran dm ude nr. 2 i vægtkast og nr. 3 i diskoskast, hammerkast og kaste 5-kamp i aldersgr. 70+.

Laila Ankerstjerne

Veteran dm ude nr. 1 i længdespring og 80m hæk i aldersgr. 50+.

Karsten Krog

Veteran dm ude nr. 2 i kuglestød i aldersgr. 60+.

Karsten Hessilt

Veteran dm ude nr. 2 i hammerkast i aldersgr. 65+.

Finn Ankerstjerne

Veteran dm ude nr. 1 i kuglestød, diskoskast, vægtkast, hammerkast og kaste 5-kamp i aldersgr. 80+.

Britta Durland

Veteran dm nr. 3 i vægtkast i aldersgr. 70+.

Bueskydning

Sebastian Ladegaard

Dm sølv inde for micro recurve bue.

Marianne Holmberg

Dm guld ude og inde for master compound bue.

Carsten Enevoldsen

Dm sølv inde i master for hold.

Lykke Olsen

Dm sølv ude i master compound bue.

Emil Bresson

Dm guld inde for micro recurve bue.

Bent Overby

Dm sølv inde i master for hold.

Gitte Hansen

Dm sølv inde i master recurve bue og for hold.

Skydning

Egon Kristensen

Nordisk mesterskab nr. 1 i 50m og 300m, dm nr. 1 i 50m og nr. 2 i 300m veteran.

Cricket

Michael Olsen–Alex Olsen–Henrik Bjerregaard–Henrik Saxe Schmidt–Michael Andersen–Ole Roland–Peter Poulsen–Søren Jensen–Steen Thomsen–Stig Hammerhøj–Michal Jeppesen–David Borchersen

Dm guld old boys.

Syed Ahmed-Sameer Zeb-Kheezar Iqbal-Shakeel Zeb-Abdullah Safi-Mikhail Kesen-Noah El-Kakmi-Mahan Elyasi

Sølv i juniorrækken

Syed Ahmed – Kheezar Iqbal- Mikhail Kesen-Ayann Minkas-Mahan Elyasi-Yosuf Ahmed-Rameen Cheema

Sølv i drengerækken.

Sameer Zeb- Kheezar Iqbal- Shakeel Zeb-Abdullah Safi- Mikhail Kesen-Syed Ahmed

Deltaget på u17 landsholdet.

Fægtning

Annette Eva Langkilde

Dm guld kårde indv. 40+.

Anton Møller Madsen

Dm sølv, u14, kårde for hold.

Alec Oxholm Wagner

Dm sølv, u14 kårde indv. og for hold.

Eliyana Fatima Mahmood

Dm sølv og bronze, u10 kårde indv. og for hold.

Kristian Kikkenborg

Dm bronze, senior kårde for hold.

Maria Wenøe

Dm guld u17, kadet for hold.

Martin Jensen

Dm sølv, kårde 40+ indv. og bronze senior kårde for hold.

Mikkeline Engsbro

Dm sølv og bronze u14, kårde indv. og for hold.

Jens-Christian Weberg

Dm sølv kårde og fleuret indv. 50+.

Nikolaj Katkjær

Dm bronze, senior kårde for hold.

Reshayil Fatima Mahmood

Dm sølv hold og bronze indv. u10 kårde miniorer.

Silja Langkilde Pedersen

Dm guld u17 kårde kadet og u20 kårde for hold og bronze u20 kårde indv.

Natalja Stiller – Zarina Stiller

Dm guld u17 kårde kadet indv. og for hold, guld og sølv u20 kårde junior for hold og indv. udtaget til u17landshold med deltagelse i em og vm.

Stig Oxhold Wagner

Dm bronze kårde 50+ indv.

Ditlev Fabriciue-Rahbek

Dm bronze, senior kårde for hold.

Clara Rasmussen

Dm sølv u10 i kårde miniorer indv. og for hold.

Christian Vinding

Dm sølv u14 kårde for hold.

Gymnastik, rope skipping (sjipping)

Lea M. Christiansen – Nanna Jørgensen – Maia Holde

Dm guld for hold 7-11 år.

Iris N. Schou – Karla M. Heramb – Jasmina Skaarup – Mynthe L. Wittenkamp

Dm guld for hold 12-14 år. Nm guld for hold 12-14 år. Nm bronze for hold 12-14 år.

Ida H. Buttenschøn – Mathilde Andersson – Maja Nielsen – Liva Bondesen – Kathinka J.U. Ahlmann – Milla Ditlevsen

Dm sølv for hold 7-11 år.

Jasmina Skaarup – Mathilde V. Jeppesen

Dm guld indv. for 12-14 år.

Liva Bondesen

Dm sølv indv. for 12-14 år.

Maja Nielsen – Kathinka J.U. Ahlmann – Sara Poulsen – Milla Ditlevsen – Mathilde V. Jeppesen

Dm bronze for hold 7-11 år.

Emilie B. Petersen – Ditte H. Buttenschøn – Tatiana Brandli – Natacha Vincent

Em nr. 4 for hold 15+ i gatz

Ridning

Luna Riis Søborg

Dm guld i paradressur u25

Fodbold- speciel

Klaus Knudsen – Serdar Yldis – Jan Bentzen – Nicklas F. Martinsen – Morten Feld

Vundet guld ved parasports forbundsmesterskaber række e.

Thorbjørn Egeland – Tobias B. Hansen – Kim Christiansen – Mike Lytken – Mette Jers – Emil A. Bjerregaard – Jeffery B. Hansen – Alexander S. Hansen

Vundet sølv ved parasports forbundsmesterskaber række c.

Daniel Larsen – Patrick B.P. Andersen – Christian Canning – Mathias Leiling – Thomas Kvarving – Tim Johansen – Jan B. Haag – Tim B. Haag

Vundet bronze ved parasports forbundsmesterskaber række a.

Karate

Ghassan Saleem

Dm bronze i kata.

Luqman Saleem

Off. og kumite landsholdskæmper, guld dm kumite ved dif’s off. og senior, kumite ved swedish open, top 7 vm.

Denis Kimchi

Vm sølv i kumite.

Frederik Christiansen

Dm bronze i kumite.

Tobias Mandrup Jensen

Landsholdkæmper, nr. 4 ved vm og dm.

Winnie Søndergaard

Vm sølv i kumite, dm sølv og bronze i kumite, landsholdskæmper.

Niklas Muusfeldt

Dm sølv i kata og kumite samt shobu ippon kumite, dm bronze i kumite.

Malika Qureshi

Vm sølv i kumite.