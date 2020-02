Derfor bør du få facaderens af dit hjem

SPONSORERET INDHOLD: Det fleste mennesker kender det med, at de gerne vil have deres hjem til at fremstå så flot som muligt. Som husejer ved man, at der er mange forskellige ting, der skal gøres, for at ens hjem fremstår som tip top iorden.

Af SPONSORERET INDHOLD

En af de ting man kan gøre for sit hjem er, at give det en god og grundig facaderens. Hvis du overvejer at få renset facaden på dit hjem, kan det være en god ide at læse om fordelene ved facaderens. Men hvis du gerne vil læse lidt mere om, hvorfor du bør få facaderens af dit hjem, læs med her.

Hvad er en facaderens?

Hvis du sidder og tænker, hvad en facaderens er, så kommer der her en gennemgang af hvad det indebærer. En facaderens er en behandling af facaden på dit hjem, hvor man får huset til at fremstå som nyt. Det der sker, når man giver et hus en facaderens er, at man fjerner alger og mos fra husmuren. Man foretager en facaderens mekanisk, hvorefter man tilføjer algebehandling, så huset igen kan modstå lidt af hvert. Der kan godt bruges mange kemikalier ved facaderens, så hvis man gerne vil skåne miljøet, skal man vælge et firma, som bruger så få kemikalier som muligt.

Hvad gør facaderens for dit hjem?

De fleste mennesker vil jo gerne have, at deres hjem fremstå så præsentabelt som muligt. Og det er netop det facaderens kan hjælpe dig med. Det først man ser, når man kommer til et nyt hjem er dens facade. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at have en lækker og renset facade. Men det er ikke kun et præsentabelt hjem, som facaderens kan sørge for. Hvis man giver sit hus en omgang facaderens, kan det nemlig også forlænge husets levetid, og dermed holder huset i mange år fremover. På den måde får du altså et hjem som både ser godt og som har økonomiske fordele ved, at det holder i længere tid.

Algebehandling ved facaderens

Når man har et hus i Danmark, så kan man ikke komme udenom, at huset bliver ramt af alger og mos i det fugtige vejr, som vi har i Danmark. Alger og mos kan i værste tilfælde være med til at skade bygningen, så det er en god ide at beskytte sig mod det. Derfor anbefales det ofte, at man får en algebehandling samtidig med at man får en facaderens. Når du først har fået algebehandling på din facade, hjælper vind og vejr med at fjerne.

Fordelene ved facaderens

Der er selvfølgelig en række fordele ved at få facaderens på dit hjem, såsom pænere udseende og længere holdbarhed af facaden. Og hvis du får imprægnering oveni din facaderens, gør det huset endnu mere modstandsdygtig overfor vind og vejr. Når du får imprægnering, vil alger og mos have svært ved at sætte sig fast. Men huset får også bedre isolering, da en facade med imprægnering tørre hurtigere, når den har været våd, så muren er tør og holder bedre på varmen.