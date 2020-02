Døgnrapporten

Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 4 og 5

Af Mette Agner Clausen

17-årig kørte bil uden kørekort

BRØNDBY. Mandag den 27. januar kl. 18.14 standsede en politipatrulje en 17-årig mandlig bilist på Strandskolevej i Brøndby Strand. Drengen havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han nægtede.

Møbler stjålet fra villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Tofteaasen i Glostrup sket mellem fredag den 24. januar kl. 21.00 og mandag den 27. januar kl. 09.30. En dør var opbrudt, og personlige effekter, møbler samt kontanter var stjålet.

Værktøj stjålet fra varebil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Fiat Ducato varebil sket mellem søndag den 26. januar kl. 23.00 og mandag den 27. januar kl. 06.30 på Gartnerbakken i Vallensbæk. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

29-årig sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven

GLOSTRUP. Torsdag den 30. januar kl. 02.16 standsede en politipatrulje en 29-årig mandlig bilist på Kvædehaven i Glostrup. Manden havde flere gange kørt over for rødt lys, hvorfor han blev sigtet for dette. Han erkendte i øjeblikket. Han blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, kørsel mod kørselsretningen og at undlade at standse ved politiets anvisninger. Han erkendte alle tre sigtelser i øjeblikket. Manden blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte delvist i øjeblikket.

40-årig sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Onsdag den 29. januar kl. 09.00 standsede en politipatrulje en 40-årig kvindelig bilist på Strandesplanaden i Brøndby Strand. Kvinden havde ikke kørekort, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret. Hun erkendte i øjeblikket.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Mercedes-Benz personbil sket mellem tirsdag den 28. januar kl. 20.00 og onsdag den 29. januar kl. 09.00 på Sydvestvej i Glostrup. En rude var knust, og bilens fire hjul, bremser, rat, speedometer og et navigationsanlæg var stjålet.

35-årig sigtet for forsøg på tyveri

BRØNDBY. Torsdag den 30. januar kl. 22.34 kørte en politipatrulje til en anmeldelse på et forsøg på tyveri i et industrikvarter på Park Allé i Brøndby. En vagt havde set en 35-årig mand stjæle pantflasker fra en container, hvorfor han blev tilbageholdt af vagten. Patruljen sigtede manden for forsøg på tyveri, som han erkendte i øjeblikket.

To villaindbrud

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om to villaindbrud på Platanhaven i Glostrup. Det ene indbrud var sket mellem fredag den 24. januar kl. 10.00 og lørdag den 1. februar kl. 08.00. Et vindue var opbrudt, og diverse elektronik var stjålet. Det andet indbrud var sket fredag den 31. januar mellem kl. 18.30 og kl. 19.05. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker, kontanter og elektronik var stjålet.

65-årig sigtet for spirituskørsel

VALLENSBÆK. En politipatrulje kørte lørdag den 1. februar kl. 03.45 til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk. En borger havde set en forankørende bilist køre usikkert, hvorfor politiet blev kontaktet. Borgeren tilbageholdt bilisten, indtil politiet ankom. Patruljen skønnede den mistænkte spritbilist – en 65-årig mand – for alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede i øjeblikket.

23-årig sigtet for spiritus- og narkokørsel

BRØNDBY. Fredag den 31. januar kl. 05.04 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Motorring 3 ved Brøndby. En 23-årig mandlig bilist havde påkørt en forankørende 52-årig mandlig bilist bagfra. Den 52-årige slap med mindre skader og blev kørt til hospitalet til undersøgelser. Den 23-årige blev skønnet narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel og narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede begge sigtelser i øjeblikket.

I sager om indbrud og tyveri modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.