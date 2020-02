Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 5 og 6

Af Mette Agner Clausen

Anmeldte slingrende billist

BRØNDBY. En politipatrulje kørte søndag den 2. februar klokken 08.35 til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Motorring 3 ved Brøndby. En borger havde set en bilist køre usikkert, hvorfor politiet blev kontaktet. Borgeren fulgte efter bilisten, indtil politiet ankom. Bilisten – en 41-årig kvinde – blev standset og skønnet alkohol- og narkopåvirket. Hun blev derfor sigtet for både spiritus- og narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Hun nægtede narkokørsel og erkendte spirituskørsel delvist.

Indbrud i villa

VALLENSBÆK. Mandag den 3. februar mellem klokken 18 og klokken 22 var der indbrud i en villa på Tandrupvej, hvor tyve kom ind via et vindue og stjal diverse effekter.

Stjal dagligvarer

GLOSTRUP. Mandag den 3. februar 2020 klokken 18.39, modtog politiet anmeldelse om et butikstyveri i et supermarked på Hovedvejen i Glostrup. Her var en 31-årig mand mistænkt for at have stjålet en række dagligvarer. Manden erkendte.

Fuld mand påkørte tre biler

BRØNDBY. Tirsdag den 4. februar klokken 12.21 skete der et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen i retning mod øst med flere implicerede køretøjer. Politiet kom kort efter til stedet. Part 1, en 48-årig mand fra Køge, der kørte i 3. vognbane, påkørte part 2, der ligeledes kørte i 3. vognbane, bagfra. Som følge heraf mistede part 1 kortvarigt herredømmet over sin bil og strejfede venstre side af part 3, der kørte i 2. vognbane. Part 1 kørte videre og påkørte så part 4.

Part 1, den 48-årige mand, blev ved politiets ankomst anholdt og sigtet for spirituskørsel, hvilket han erkendte.

Kørte uden kørekort

GLOSTRUP. Onsdag den 5. februar klokken 00.25 blev en bil stoppet på Frederikssundmotorvejen i vestgående retning. Føreren af bilen, en 33-årig mand fra Glostrup, blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte.

33-årig kørte uden kørekort

BRØNDBY. Onsdag den 5. februar klokken 23.32 standsede en politipatrulje en 33-årig kvindelig bilist på Søndre Ringvej i Brøndby. Kvinden havde ikke kørekort, hvorfor hun blev sigtet for kørsel uden førerret. Hun nægtede.

Uden kørekort og med narko

VALLENSBÆK. Torsdag den 6. februar klokken 02.00 standsede en politipatrulje en 29-årig mandlig bilist på Vallensbæk Torvevej i Vallensbæk. Manden havde ikke kørekort, hvilket han blev sigtet for og erkendte. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, som han også erkendte.

Smykker stjålet ved indbrud

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag den 6. februar mellem klokken 20.50 og klokken 21.30 på Pilehavevænge i Vallensbæk. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var blandt andet stjålet.

Spiritusbillist blev anmeldt

VALLENSBÆK. En politipatrulje rykkede søndag den 9. februar ud til en anmeldelse om mulig spirituskørsel på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk. En vaks borger havde set en bilist køre usikkert, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen standsede bilisten – en 40-årig mand – og skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

I sager om indbrud hører politiet gerne fra vidner, som måtte have set noget mistænkeligt i området omkring gerningstidspunktet, på telefon 43 86 14 48.