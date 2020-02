Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 7 og 8

Af Jesper Ernst Henriksen

58-årig kørte fuld

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede onsdag den 19. februar klokken 13.11 en 58-årig mandlig bilist på Fabriksparken i Glostrup. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han erkendte sigtelsen.

Mistænkelig person forlod indbrud

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et forsøg på villaindbrud mandag den 17. februar klokken 10.59 på Lindevang i Brøndby Strand. En dør var opbrudt, og et vidne havde set en mistænkelig person forlade stedet. Personen beskrives som mand, dansk udseende, cirka 25 år, cirka 180 cm høj, almindelig kropsbygning, iført blå jakke.

22-årig uden kørekort

BRØNDBY.. Mandag den 17. februar klokken 00.49 standsede en politipatrulje en 22-årig mandlig bilist på Brøndbyøstervej i Brøndby. Manden havde kørselsforbud, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

39-årig uden kørekort

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede tirsdag den 18. februar klokken 07.55 en 39-årig mandlig bilist på Trippendalsvej i Glostrup. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

Søger vidner til overfald

BRØNDBY.. Københavns Vestegns Politi søger vidner til et overfald natten til søndag den 16. februar klokken cirka 02.30 ved Højstens Boulevard omkring Kærdammen i Brøndby. En kvinde kom cyklende på Højstens Boulevard i retning mod Brøndbyøster Station omkring klokken 02.30. Hun stoppede på sin cykel for at tjekke noget i sin kurv, da en mand kom hen og skubbede til hende, så hun væltede med cyklen. Han hev i hendes jakke, men det lykkedes hende at komme fri, hvorefter hun cyklede væk fra stedet.

Manden beskrives som: Dansk af udseende, lys i huden, 20 til 30 år, cirka 190 cm høj og spinkel af bygning. Han var på gerningstidspunktet iført sort sweatshirt med hætte, der var trukket op over hovedet, sorte cargo-bukser og sorte gummisko. Han gik usikkert/slingrende.

Skønhedsprodukter stjålet

BRØNDBY.. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en skønhedsforretning på Kornmarksvej i Brøndby sket mellem onsdag den 19. februar klokken 17.00 og torsdag den 20. februar klokken 08.00. En rude var knust, og et vindue var opbrudt. Fra forretningen var der stjålet skønhedsprodukter og –maskiner.

Kamera og smykker stjålet

BRØNDBY.. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 15. februar klokken 11.00 og torsdag den 20. februar klokken 20.00 på Lillevang i Brøndby. Et vindue var opbrudt, og et kamera, diverse elektronik samt smykker var stjålet.

51-årig stjal printer

GLOSTRUP. Lørdag den 22. februar klokken 08.14 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et tyveri fra en udstilling i Glostrup Shoppingcenter. En centervagt havde tilbageholdt en 51-årig mand, idet han havde stjålet en printer fra udstillingen. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.

I sager om indbrud og overfald modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.