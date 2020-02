Efter gyserweekend fik Brøndby bronze

Efter en intens weekend ved Final-4 fik kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub bronze. Foto: Lars Rasmussen

SPORT. I weekenden deltog Brøndby Volleyball Klub ved Final-4. Her mødte de ærkerivalerne fra Holte IF om fredagen, før de spillede mod Gentofte om lørdagen

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Weekenden startede ringe ud for Brøndby Volleyball Klub, da de fredag den 21. februar deltog ved Final-4, der er afslutningen på årets landspokalturnering. Ved de sidste otte pokalfinaler har Brøndby mødt Holte IF, men sådan skulle det ikke være i år. Her mødtes de to hold i stedet i en gyser af en semifinale.

Desværre for de regerende pokalmestre fra Brøndby blev det i dette opgør Holte, der vandt i et afgørende femte sæt efter at have været snublende tæt på at tage sejren i tredje sæt.

Brøndby fik ellers en ønskestart, da de i anfører Eva Bangs serv kom på 4-0. Første sæt sluttede overbevisende med 25-18 til Brøndby. Andet sæt snuppede Brøndby også, da Jaime Kosiorek lukkede sættet med 26-24.

Men så kom Holte stærkt igen. Brøndby fik udlignet tredje sæt til 23-23, inden Holte snuppede de sidste to point til 25-23. Fjerde sæt blev hurtigt med Holte i front, og de endte med at tage sættet med 25-18. De to hold skulle derfor spille et afgørende sæt.

Her startede de meget tæt, men Holte tog hurtigt føringen 8-7. Herefter var det, som om Brøndby ikke kunne følge med, og Holte tog derfor sejren med et sæt til 15-8.

Derfor skulle Brøndby nu spille en bronzekamp mod Gentofte om lørdagen.

Fantastisk comeback

Efter nederlaget mod Holte var Brøndby kvinderne ikke slået ud.

Motivationen var stadig høj, da de mødte Gentofte i endnu en spændende 5-sæts kamp.

Gentofte kom bedst fra start og fik en føring på 9-3. Det var først mod slutningen af sættet, at Brøndby for alvor fik den ønskede effekt i angrebet. Alligevel snuppede Gentofte sættet med 25-23.

Endnu en gang fik Gentofte bragt Brøndby i problemer, da de ved andet sæt fik deres største føring ved 19-13, og selvom Jaime Kosiorek var effektiv i angrebet, fik Gentofte lukket sættet med 25-21.

Udsigten til bronze så sort ud for Brøndby ved tredje sæt. Duellerne bølgede frem og tilbage, og de to hold skiftedes til at tage marginale føringer. For Brøndby var det med ryggen mod muren, da Gentofte gik på 22-19 og dermed kun var tre point fra sejren, men nerverne holdt, og Brøndby lukkede hullet til 22-22 og fik i rotationen efter sin første sætbold ved 24-23, men der skulle endnu tre dueller til, før Brøndby kunne tage sit første sæt med 26-24.

I fjerde sæt holdt Brøndby en mindre føring gennem hele sættet, og det endte med, at de kunne tage sættet med 25-22. Derfor skulle kampen afgøres ved et femte sæt.

I femte sæt fik Brøndby en god start med en 4-0 føring. Gentofte virkede frustreret og lavede uprovokerede fejl, og de fik et rødt kort i forbindelse med en fejlagtig anmodning om en tredje time-out. Det gav Brøndby et ekstra point til stillingen 12-5. Selvom Gentofte i deres sidste rotation havde en god stime frem til 14-10, kunne Brøndby slutte kampen med 15-10.

Dermed fik Brøndby et fantastisk comeback og fik derfor hængt bronzemedaljerne om halsen.

Allerede torsdag skal Brøndby i kamp igen, når de på hjemmebanen i Stadionhal 1 møder VK Vestsjælland i den første kamp i DM kvartfinalen, som spilles bedst af tre kampe.