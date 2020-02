En gratis støjvold giver støjreduktion

DEBAT. Af Erik Kærgaard Kristensen Selsøvej 58, 2665 Vallensbæk Strand

Igen har den konservative borgmester i Vallensbæk haft besøg af en transportminister, der har lyttet til den alt for kraftige trafikstøj fra Holbæk motorvejen. Og igen er ministeren taget af sted uden at love noget, for sagen kan jo ses fra flere sider.

Borgmesteren vil have staten til at betale en støjskærm, hvis virkning efter alle nøgterne eksperters mening er minimal for parcelhusene i Nord, fordi de ligger over 150 meter fra bilerne. Det gælder også ved ’Vallensbæk udfletningen’ for beboerne på den anden side af Tueholmsøen.

Hertil kommer, at ministeren kender Ishøjs gratis jordvoldsløsning. Deres nye støjvold virker over al forventning. Hvorfor skulle staten dog smide penge efter en uvirksom støjskærm i Vallensbæk, når kommunen igen er blevet tilbudt en gratis og mere effektiv støjvold, som det store borgermøde for 2½ år siden i øvrigt enstemmigt anbefalede kommunalbestyrelsen at påbegynde?

Havde borgmesteren, der også var til stede, oprigtigt ønsket at reducere trafikstøjen i Vallensbæk Nord, havde han taget imod den gratis jordvold, i stedet for at opdigte stadigt mere absurde søforklaringer for ikke at acceptere tilbuddet. Støjvolden havde stået færdig i dag – til glæde for beboerne i Nord!

Endelig ved ministeren, at borgmesterens harme over motorvejsstøjen er påtaget, for planerne for motorvejene kom før de støjplagede bebyggelser – og hvis ansvar er det så?

I de mange år, jeg har boet i kommunen, har de konservative suverænt selv ’produceret’ eller tilladt de støjramte boliger, ikke mindst dem der ligger alt for tæt på Køge Bugt motorvejen, som ministeren mærkeligt nok ikke måtte ’lytte til’. De konservative svigter deres ansvar ved altid at varetage projektmagernes interesse før borgernes. De magter ikke at udvikle Vallensbæk til gavn for borgerne.