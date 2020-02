Erindringsdans: En dans gennem tiden

På Dalvangen danser de erindringsdans en gang om ugen, og i sidste uge fik de også besøg af konfirmander. Foto: Jeanette Thorsen

GLOSTRUP. På ældrecenteret Dalvangen har de indført erindringsdans på aktivitetsskemaet. Udover de danser erindringen tilbage, styrker dansen også motorikken og livsglæden

Af Tina Michaela Møller

På ældrecenteret Dalvangen kan de ældre opleve en masse forskellige aktiviteter. De tager på gåture og bliver cyklet rundt, de får besøg af besøgsvenner, hunde og sågar også babyer. Og så danser de også erindringsdans.

I sidste uge var det anden gang, at Dalvangen afholdt aktiviteten i denne omgang. De har nemlig haft denne aktivitet før, men har holdt en pause.

– Jeg er forholdsvis nyansat, og i en god periode, inden jeg blev ansat, har der bare været rigtig stille. Der har ikke været nogen i den her stilling i et stykke tid, fortæller Jeanette Thorsen, der er aktivitetskoordinator på Dalvangen.

Hver tirsdag klokken 14 er det derfor tid til erindringsdans. Bordene bliver skubbet ud til siderne, mens en række stole danner en cirkel i Viol-caféen. Musikken går i gang, og det er alle sange fra dengang, hvor de ældre var unge.

Selvom en del af beboerne sidder i deres kørestole i cirklen og kigger på, bliver de hurtigt budt op til dans af nogle fra personalet, der ses i deres privattøj. Denne del af personalet er en del af pusterummet, der sørger for aktiviteter for de ældre, hvorfor de ofte ses i deres privattøj. Elisabeth Wedell-Wedellsborg, der er centerleder for to af afdelingerne, forklarer, at alle medarbejderne, der yder pleje og er på afdelingerne, er i uniform, mens dem, der har med aktiviteter at gøre, godt må ses i deres private tøj.

Besøg fra konfirmander

Dalvangen har et samarbejde med Østervangskirken, og de havde derfor inviteret en gruppe konfirmander forbi til erindringsdansen. Konfirmanderne holdt sig ikke tilbage, hvorfor de også inviterede de ældre ud på dansegulvet.

En herre i kørestol holder to konfirmanders hænder, og de svinger hinandens arme i takt til musikken. En pige kører en ældre dame i kørestole rundt på dansegulvet, mens damen holder sin hånd ud og tager alle de siddendes hånd i sin. Som hun bliver kørt forbi en ældre herre, der danser i sin kørestol, stopper kvinden for at holde hans hånd, og de to ældre danser kort sammen, siddende i deres kørestole.

– Kom vi to skal danse, siger en dame med rollator til Oliver Thomsen, der er konfirmand. Rollatoren bliver kørt ud til siden, hvorefter de to tager en lille svingom. Med det samme kan man se et bredt smil på kvindens læber.

Og glæde var netop noget, som konfirmanderne forventede, da de sagde ja til at deltage:

– Vi forventede, at det ville være hyggeligt, og vi ville gøre de gamle mennesker glade, fortæller Melanie Sortberg, der var en af konfirmanderne.

Konfirmanderne fortalte også, at det var noget, de selv blev glade af, og de ville ikke have noget imod at prøve det igen.

Godt på mange punkter

De ældre kommer fra en tid, hvor det var normalt at gå på danseskole. Dansen har derfor været en naturlig del af deres barndom, og nogle af dem har måske også danset med deres ægtefælle. Musikken, der bliver spillet til erindringsdans, er også fra den tid af. Derfor får denne aktivitet dem til at huske tilbage på de gode gamle dage.

– Den musik, vi spiller, kender de jo også. Nogen af dem, der ikke er kognitive stærke, husker sangene, og lige pludselig kan de synge med på nogle af dem, fortæller Jeannette Thorsen.

Udover at erindringerne kommer tilbage, så er dansen også godt for de ældre, da man kan se på dem at de føler en glæde ved det, sådan som de smiler, synger og danser i takt til musikken. Men det styrker også deres motorik:

– De får styrket den del af deres krop, som stadig kan være i bevægelse. Man styrker jo også det rent sundhedsmentale i at komme ud og få bevæget sig og hørt noget musik og få danset det man kan, fordi det øger altså din livsglæde. Og det kan man ikke diskutere, siger Jeannette Thorsen.