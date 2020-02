Giv din bolig nyt liv med gulvafslibning

SPONSORERET INDHOLD: Med tiden vil alle boliger få brugstegn på gulvene. Selvom det er et tegn på, at arealerne bliver brugt i hverdagen, kan især gulvene komme til at se slidte og triste ud. Det kan give anledning til en række overvejelser omkring et nyt gulv, men faktisk behøver du slet ikke at tage så drastiske beslutninger.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med en gulvafslibning kan du forvandle det gamle, slidte gulv til et helt nyt et af slagsen. Det giver gulvet et helt nyt liv, og du er selv herre over, hvordan slutresultatet skal være. Læs med og bliv klogere på, hvorfor gulvafslibning er det ideelle valg.

Hvad er en gulvafslibning?

I dag skelner vi mellem gulvafhøvling og gulvafslibning. En gulvafhøvling er sjældent nødvendig ved almindeligt slid. Dette er kun relevant, hvis du har store mængder af spartelrester eller malingrester på gulvet.

Til gengæld er en gulvafslibning det helt ideelle valg til at friske gulvet op. Denne gulvslibning vil fjerne ridser og misfarvninger på gulvet og efterlade gulvet med en flot og jævn overflade. Processen er simpel og foregår med slibepapir, hvilket desuden er mere skånsomt for dit gulv end en gulvafhøvling.

En gulvafslibning vil gøre underværker for dit gulv. Faktisk oplever langt de fleste, at de står tilbage med et helt nyt trægulv, der er klar til at få en overfladebehandling efter din smag.

Et væld af muligheder for at sætte sit eget præg

Netop overfladebehandlingen giver dig en række forskellige muligheder for at få det gulv, du går og drømmer om. Der findes mange forskellige former for olie, lak og maling, der kan anvendes som overfladebehandling. Du kan både vælge udtryk og overfladens fornemmelse ved at vælge de rette produkter.

Vil du gerne have et trægulv, der er nemt at rengøre, bør du altid sørge for at lakere det. Ved at give det en lys lak, vil gulvet give et mere lyst rum, og det er særligt godt i mindre rum eller i rum, hvor der er mange møbler. Vil du holde den traditionelle stil med rå trægulve, skal du give dem en god omgang olie, så det bliver modstandsdygtigt over for skidt og snavs.

Gulvafslibning som det gode alternativ

Selvom det kan virke fristende at udskifte alle gulve og få skabt et helt nyt udtryk, kan det også være en dyr fornøjelse. Nye gulve har en høj pris, da du også skal betale for selve arbejdskraften. Du skal have lagt et nyt undergulv, hvilket er en stor post i budgettet, hvis du ikke vil gå på kompromis med det nye gulv.

Gulvafslibning er en billig løsning for dig, der gerne vil give dit gulv nyt liv. Langt de fleste gulvtyper er produceret til at kunne slibes ned, uden det går ud over træets overflade eller udseende.

Du kan selv stå for at slibe dine gulve derhjemme, men vi anbefaler altid, at du allierer dig med en professionel. Selvom det lyder som et overskueligt arbejde, er det langt mere kompliceret, hvis du ønsker et flot resultat. Og så kan du trække det hele fra med dit håndværkerfradrag, hvilket gør det hele endnu billigere for dig.