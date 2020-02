Glostrup Bios nye foyer er endelig på vej

En plantegning over, hvordan Glostrup Bios nye foyer kommer til at se ud. Foto: Glostrup Bio

GLOSTRUP. I fem år har man snakket om en ombygning af Glostrup Bios foyer. Nu skal det endelig ske

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Der sker ting og sager i Glostrup Bio. Tilbage i sommeren 2018 blev de nye toiletter indviet. De blev flyttet ned i nogle tørre- og vaskerum, der ikke rigtig blev brugt. Det har frigivet en stor plads i foyeren. Og dermed er det blevet tid til en ombygning af foyeren.

– Oprindeligt havde vi en idé om en ambitiøs ombygning af hele biografen, men da det ikke kunne lade sig gøre, begyndte vi at se på, hvordan vi kunne få bedre forhold indenfor de fysiske rammer, vi nu engang har, siger Arne Christensen, formand for Glostrup Bio.

Nu er håndværkerne så flyttet ind. Derfor, hvis alt går efter planen, vil der om et par måneder være en ny foyer med langt bedre forhold for både publikum og de aktive, der arbejder der. Det giver også Glostrup Bio flere muligheder for at tilbyde oplevelser i biografen som koncerter og arrangementer i foyeren.

Der, hvor de gamle toiletter befandt sig, rykkes billetsalg og kiosk ind, og der bliver mulighed for delvis selvbetjening. Det resulterer i, at foyeren vil blive et stort, regulært rum, hvor der kan sidde mindst 50 mennesker.

– I et hjørne af foyeren vil vi lave en lille scene, så vi, i samarbejde med Glostrup Kulturhus, kan afholde mindre koncerter, foredrag og den slags i selve foyeren uden at lægge beslag på den store sal. I den store sal vil der naturligvis fortsat blive vist film og afholdt koncerter, fortæller Arne Christensen.

I alt vil håndværkerregningerne komme op på cirka 700.000 kroner, mens nyt inventar kommer op på cirka 200.000 kroner. Pengene har Glostrup Bio spartet op gennem mange år.