Glostrup-dreng udtaget til OL bruttotruppen

Den 19-årige Daniel Mattias er udtaget til OL bruttotruppen i boksning.

SPORT. Den blot 19-årige Daniel, der på allerede har en imponerende samling af pokaler, finder til marts ud af, om han er blandt de heldige i den endelige OL trup

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

En stolt og forventningsfuld Daniel Mattias blev i december 2019 udtaget til OL bruttotruppen i boksning. Daniel, der bor i Glostrup, bokser for Herlev Boxing og har allerede en imponerende samling pokaler. Han er seks gange dansk mester og en gang nordisk mester. Og nu er Daniel altså udtrukket til OL-bruttogruppen i bantamvægt.

Daniel går til daglig på Niels Brocks Handelsgymnasium på Julius Thomsens Plads på Frederiksberg, som Team Danmark-elev, og har kunne forene den krævende træning som bokser med en gymnasial uddannelse på skolens Eliteidrætsprofil.

Her går Daniel sammen med 42 Team Copenhagen og 47 Team Danmark elever, der dyrker over 30 forskellige sportsgrene. Uddannelsen er tilrettelagt, så Daniel nemt kan passe sin sport, fordi undervisningen er komprimeret og fleksibel.

Daniel går efter at blive professionel bokser og glæder sig usigeligt til i marts i år at hitte ud af, om han er blandt de heldige i den endelige OL trup.

Eliteidrætslinjen

Eliteidrætslinjen på Niels Brock foregår i tæt samarbejde med Team Copenhagen og Team Danmark, men har også elever uden for det samarbejde; man skal blot have et højt idrætsfagligt niveau. Linjen gør det muligt for elitesportsudøvere at passe deres træning og mesterskaber samtidig med, at de passer deres skole.