Guld til danser fra Brøndby

SPORT. Olivia Henckell Wikke dansede sig til en guldmedalje ved Danmarks Cup

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Ved den nyligt afviklede Danmarks Cup i disco dans stillede Henckell Dans op med 48 dansere. Her vandt Olivia Henckell Wikke guldmedalje i solo for dansere i aldersklassen 8-10 år.

Med til historien hører, at Olivia faktisk kunne danse i rækken fra 6-8 år, og at hun er rykket en række op. Dermed møder hun langt ældre dansere. Der var 52 deltagere i Olivias række fra hele landet, så resultatet var meget imponerende af så ung en danser. Det lover derfor godt for hendes fremtid.

Nu skal der trænes videre til de kommende konkurrencer her i foråret. Afslutningsvis bliver med Danmarksmesterskaberne i Pinsen i Brøndby Hallen, der er et kæmpe stævne med over 3.000 dansere.