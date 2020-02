Håndtryksceremoni bliver privat

Det bliver to kommunale embedsmænd, der skal give hånd til nye statsborgere i Vallensbæk. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Når nye statsborgere skal forbi rådhuset i Vallensbæk til den såkaldte grundlovsceremoni, bliver det to embedsmænd der står for den og kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke velkomne. Det er Kenneth Kristensen Berth (DF) utilfreds med

Af Jesper Ernst Henriksen

Alle kommuner skal afholde de såkaldte grundlovsceremonier, som kommende danske statsborgere skal igennem som det sidste, inden de bliver danske statsborgere. Her skal ansøgerne for eksempel have en blanket med, de skal udvise respekt for danske værdier, optræde respektfuldt overfor repræsentanter for danske myndigheder og anerkende de danske retsprincipper. Som afslutning på ceremonien skal ansøgeren give hånden til en repræsentant for kommunalbestyrelsen, for at markere det øjeblik, hvor ansøgeren bliver dansk statsborger.

Hvordan ceremonien mere konkret tilrettelægges, er ikke beskrevet nøjere i den bekendtgørelse, der beskriver ceremonien. Det er derfor op til den enkelte kommune. I nogle kommuner holdes der en stor samlet ceremoni, hvor pressen og kommunalbestyrelsen er inviteret. I Vallensbæk har man valgt en anden løsning.

– Det bliver en privat og højtidelig ceremoni ligesom til et bryllup. Det bliver kun for dem, der bliver statsborgere og deres nærmeste, siger borgmester Henrik Rasmussen (K). Det er Kenneth Kristensen Berth (DF) ikke tilfreds med.

– Det er helt urimeligt at sige, at kommunalbestyrelsens medlemmer ikke må komme til et arrangement, hvor det er kommunalbestyrelsen, der er værter. Jeg er rasende, virkelig vred, siger han.

Det forstår borgmesteren ikke, at Kenneth Kristensen Berth mener.

– Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan heller ikke komme ind til et privat bryllup og se, om det foregår efter reglerne. Det er en privat og højtidelige ceremoni, den skal de have lov at have i fred, siger han.

Spørgsmål til minister

Borgmesteren kommer heller ikke til selv at deltage i ceremonierne. Det bliver to kommunale embedsmænd, der bliver repræsentanter for kommunalbestyrelsen, hvilket Kenneth Kristensen Berth heller ikke er tilfreds med.

– Jeg havde regnet med, at borgmesteren var på linje med Det Konservative Folkeparti på Christiansborg og kom og gav hånd til de her borgere, men det er ikke tilfældet. Jeg ved ikke, hvorfor borgmesteren har fravalgt at deltage i denne ceremoni. Intentionen i loven er klart, at det er en opgave for borgmesteren, jeg synes også det vil være naturligt for borgmesteren at sige velkommen til nye danske statsborgere. Det må være skuffende for de her mennesker, at de ikke kan komme op at give hånd til borgmesteren, siger Kenneth Kristensen Berth.

Han stillede spørgsmål til borgmesteren på kommunalbestyrelsens møde om beslutningen. Da det er en lokal beslutning, hvordan ceremonien skal afholdes, vil Kenneth Kristensen Berth stille et forslag til kommunalbestyrelsen om at pålægge borgmesteren at give hånd til de nye statsborgere.

– Vi opfylder selvfølgelig loven og afholder en ceremoni. Den har jeg, ligesom mange andre opgaver uddelegeret til forvaltningen, siger borgmesteren.

På seneste kommunalbestyrelsesmøde svarede han, at han hellere giver hånd til folk, når de flytter til kommunen.

– I Vallensbæk byder vi alle nye borgere velkommen. De bliver inviteret på en cykeltur med borgmesteren og jeg byder dem alle sammen velkommen og giver dem hånden, siger han.

Kenneth Kristensen Berth har nu fået sin partikollega Marie Krarup, der er indfødsretsordfører, til at stille spørgsmål til Mattias Tesfaye (S), om den fremgangsmåde, man har valgt i Vallensbæk Kommune er i overensstemmelse med loven.

– Så må vi se, hvad vi får af svar, siger han.