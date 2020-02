Hædret af DBU for 50 års tro tjeneste i Brøndbyernes IF

I september 2019 blev Leif Hansen hyldet for sine 50 år som frivillig i Brøndbyernes IF. Tidligere i år fik han tildelt DBU’s sølvnål for sin indsats i fodboldklubben. Foto: Robert Hendel

SPORT. For Leif Hansen er det blevet til utallige timers frivilligt arbejde i Brøndbyernes IF. Han er vellidt blandt klubbens sponsorer, og nu har DBU hædret den garvede Brøndby-mand med unionens sølvnål

Af Robert Hendel

De frivillige er en af grundpillerne i langt de fleste foreninger herhjemme.

Sådan er det også i fodboldklubben Brøndbyernes IF, hvor Leif Hansen i mere end fem årtier har gjort tjeneste i frivillighedens tegn.

I midten af september sidste år havde klubben arrangeret en reception for Leif Hansen i anledning af hans 50 års tro tjeneste i Brøndbyernes IF. I slutningen af januar blev han hædret endnu engang.

Denne gang med DBU’s Sølvnål, som bliver givet til en person, der ifølge DBU har gjort sig særligt fortjent ved deres arbejde for fodbolden i en klub i mindst 25 år.

– Jeg er selvfølgelig både stolt og beæret over at komme i betragtning til sådan en hædersbevisning, siger Leif Hansen og tilføjer, at han ikke vidste, at klubben havde indstillet ham som modtager af sølvnålen.

Vidste ingenting

Det kom derfor som en overraskelse, da Thomas Gram, der sidder i bestyrelsen i DBU SJælland, kunne overrække DBU’s sølvnål til Leif Hansen som et symbol på hans ekstraordinære indsats i klubben. Det skete på klubbens ordinære generalforsamling i slutningen af januar.

– Man bliver jo varm indvendigt og siger til sig selv, at man må have gjort noget godt. Og nogen har lagt mærke til, hvad man laver. Det er de følelser, der går igennem én, lyder det beskedent fra Leif Hansen, der blandt andet bestred posten som kasserer i klubben i 27 år.

Ifølge Christian Barret, som er formand for Brøndbyernes IF, er Leif Hansen ikke ham, der råber højt og vil markere sig.

– Du har gennem alle årene været den stabile, stille frivillige, som har passet sine opgaver til UG, haft styr på tingene, faktisk også haft ansvaret for mange ting. På et tidspunkt fik du ansvaret for flere kassebeholdninger her i klubben, lød det blandt andet i formandens tale til Leif Hansens jubilæumsreception i september sidste år.

Leif Hansen er i en alder af 83 år stadigvæk aktiv i Brøndbyernes IF.

Her møder han trofast op til alle Superliga-holdets hjemmekampe, hvor han tager imod gæsterne i Michael Laudrup Lounge. Med et håndtryk og et smil byder han dem velkommen på Brøndby Stadion.

Vellidt blandt sponsorer

Normalt er det en opgave for klubbens direktør, men ifølge Ole Palmå, som er administrerende direktør i Brøndby IF, er Leif Hansen den bedste til at tage imod de mange sponsorer. En opfattelse, der bliver delt hos klubbens hovedponsor Arbejdernes Landsbank.

– Det er den samme person, man møder. Og man har en fornemmelse af, at han enten kender de partnere, der kommer, eller også er han en rigtig god skuespiller, for han lader til at kunne kende dem, der kommer ind, siger Peter Froulund, der er branding- og kommunikationsdirektør hos Arbejdernes Landsbank.

At det er Leif Hansen, der fast tager imod gæsterne i Michael Laudrup Lounge er ifølge Peter Froulund med til at skabe en god oplevelse.

– Han holder fast og styrker måske i virkeligheden den der familiefølelse, der er i og omkring Brøndby. Det er en rigtig Brøndby-ting at have ham gående der, siger Peter Froulund om Leif Hansen.

Han mener, at Leif Hansen er en af de kulturbærere, der kan vise de nye partnere i klubben, hvad det vil sige at møde en af klubbens mange frivillige ildsjæle. I dag er Leif Hansen så fast en del af en kampdag, at det vil være mærkeligt, hvis han en dag er væk.

– Hvis han en dag ikke er i loungen til en kamp, tror jeg, at der vil komme mange spørgsmål om, hvor søren han er, lyder det fra Peter Froulund.