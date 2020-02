Har været frivillig i en menneskealder

Per Jørgensen fik lederprisen for rigtig mange års arbejde for IF32. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Per Sørensen har været leder i forskellige roller i IF32 i rigtig mange år. I dag er han glad for, at alt den aktivitet har holdt ham sund og rask

Af Jesper Ernst Henriksen

Modtageren af anden lederpris blev Per Sørensen, der har et imponerende antal år som frivillig leder bag sig. Han startede som medlem af IF32 i 1950 med at spille fodbold og fik meget tidlig interesse for ledergerningen. Allerede i ungdomsårene blev Per holdfører og holdleder. Herefter gik turen til bestyrelsesposter, ungdomsformand og formand for fodbolden, som han bestred helt frem til år 2000. Herefter forblev Per fortsat en del af det frivillige arbejde i fodbold. I 2007 blev Per valgt ind i IF32´s Hovedforening som næstformand og har siden bestridt denne post med stort engagement.

– Min far var formand for IF32, så jeg er faktisk født ind i fodboldafdelingen, forklarer han selv.

Det var en indsats, han fik ros for af viceborgmesteren.

– Per har styret klubhuset gennem alle årene, med dertilhørende bemanding/vedligeholdelse, så huset kunne holde åbent i timerne, hvor der foregik sport eller møder på stadion eller i huset. Det er en meget stor post, Per her bestyrer, som Hovedforeningen er stolte af, da den repræsenterer omkring 2.500 medlemmer, som hører under IF32´s ti foreninger.

Cykler og spiller fodbold

Selvom Per Sørensen er kommet op i årene, er han stadig aktiv. For seks år siden blev han nemlig formand for IF32 Livslang Idræt.

Han overtog en forening med cirka 50 medlemmer og har forøget medlemstallet til 150 medlemmer i dag. Her deltager han selv meget aktivt.

– Jeg har været ude at gå otte kilometer i dag, i morgen skal jeg til gymnastik, onsdag skal jeg ud at cykle 20-25 kilometer, torsdag har jeg fri og fredag spiller jeg fodbold, siger han.

For ham giver engagementet på fysisk og psykisk overskud.

– Jeg får et godt helbred og har ingen skavanker. Vi er omkring 20 pensionister, der spiller fodbold sammen hver fredag fra 10 til 11. Bagefter går vi over i klubhuset og får en øl og en kop kaffe. Det er livsbekræftende i vores alder. Vi har det virkelig godt. Selv 3. juledag var vi ude at spille fodbold, siger han.