Hvad du måske ikke vidste om verdens fem mest prestigefyldte hestevæddeløb

Du kan gå op til stort set hvem som helst og forvente, at de har hørt om Champions League og VM i fodbold, og du behøver på ingen måde at iføre dig spandexdragten, hver gang du sætter dig op på cyklen, for at vide, at de sender Tour de France i tv hver sommer. Når det gælder hestesport er det imidlertid kun de allermest interesserede, der kan komme i tanke om bare et enkelt af de berømte løb, der er gået over i historien.

Kan du f.eks. selv nævne bare fem forskellige? Hvis ikke, så går det nok alligevel, for når du har læst resten af artiklen her, er du allerede blevet klogere på de fem meste prestigefyldte hestevæddeløb i verden.

1. Epsom Derby

Hestevæddeløb har været kendt siden oldtiden og er veldokumenteret i både det gamle Grækenland, Egypten, Rom, Babylon og Syrien, lang tid før vores tidsregning begynder. Det er imidlertid først inden for nyere tid, at det er blevet anerkendt som en officiel sportsgren. ”Nyere tid” skal selvfølgelig tages med et gran salt, da det trods alt skete tilbage i det 17. århundredes England, hvor kong Charles II igangsatte byggeriet af væddeløbsbane, så der kunne afholdes hestevæddeløb i den lille by Newmarket.

Epson Derby blev afholdt for første gang i 1780 og er altså langt fra det ældste hestevæddeløb i Storbritannien. Gennem årene har det imidlertid udviklet til at være det mest prestigefyldte, og det er generelt anerkendt som en af de helt store klassikere både i hjemlandet og i verden.

Epson Derby løber af stablen den første dag i juni og tiltrækker over 130.000 mennesker hvert eneste år. De deltagende heste skal være mindst tre år gamle, og løbet foregår over 2.423 meter. I 2019 blev der redet om hele £1.623.900, hvilket er den største samlede præmiepulje i England, men dog ikke i verden.

Vidste du at:

● Charles Dickens var en regelmæssig tilskuer til derbyet i 1850’erne?

● Hesten Workforce har siddet på rekorden for hurtigste vindertid (2 min. 31. sek.) siden 2010?

● Jockeyen Lester Piggott har vundet Epsom Derby 9 gange på 9 forskellige heste?

● Det højeste antal deltagere nogensinde var 34 i 1862, og det laveste var de 4 heste, der stillede til start i 1794?

2. Kentucky Derby

Kentucky Derby, og hestevæddeløb generelt, er en stor ting i USA. Myndighederne i 41 ud af 50 stater har endda indført en undtagelse, så det er lovligt at spille på heste, selvom det er ulovligt, at spille på alt muligt andet. Til sammenligning er der eksempelvis kun 4 amerikanske stater, der tillader spil på online casinoer.

Amerikansk hestesport er kendt for sine fuldblodsheste, og Kentucky Derby var efter sin etablering i 1875 et af de første væddeløb, der udelukkende var for lige netop denne hesterace. Kentucky Derby afholdes den første lørdag i maj, og de 3-årige heste løber 2 km i det såkaldte Run for the Roses.

Kentucky Derby er tilskuermæssigt det største i USA og har desuden den største præmiesum på hele $3 millioner. Interessen afspejles tillige i de enorme summer, der omsættes for på spillemarkedet – i 2017 blev der eksempelvis officielt spillet for over $209 mio. på løbets deltagere.

Vidste du at:

· Kentucky Derby er kendt som ”The Most Exciting Two Minutes in Sports”?

· Løbet blev grundlagt af Col. Meriwether Lewis Clark, Jr., William Clarks barnebarn, efter han havde oplevet Epsom Derby i England?

· De mest vindende jockeyer er Eddie Arcaro og Bill Hartack med fem sejre hver?

· Den mest populære drink under arrangementet er mint julep, en bourbon-baseret cocktail med rødder i de amerikanske sydstater, og at der serveres 120.000 mint juleps ved Kentucky Derby hver eneste år?

3. Prix de l’Arc de Triomphe

Det første organiserede hestevæddeløb i Frankrig blev afholdt som resultat af et væddemål mellem to adelige, og det er derfor sandsynligvis en af de eneste sportsgrene, der nogensinde er opstået pga. spil i stedet for den anden vej rundt.

Den første jockeyklub i Frankrig kan spores helt tilbage til Ludvig XVI’s tid, men deres største løb er en del yngre. Prix de l’Arc de Triomphe eller bare Arc er hestesportens Tour De France og blev afholdt for første gang i 1920. Det er en del senere end mange britiske hestevæddeløb, men Prix de l’Arc de Triomphe anses alligevel for det næstmest prestigefyldte løb i Europa.

Ligesom i Kentucky Derby gives der kun starttilladelse til fuldblodsheste, og de løber så 2.400 meter på den første søndag i oktober. Den samlede præmiesum i Arc er en smule højere end i de to tidligere nævnte løb – nemlig €5.000.000.

Vidste du at:

• Den mest solgte drink i løbet af weekenden er champagne?

• Rekorden for hurtigste løb tilhører Danedream og blev sat i 2011 med 2 minutter og 24 sekunder?

• Franske heste dominerer løbet og har vundet 67 gange ud af 98 mulige?

4. Melbourne Cup

Hestevæddeløb i Australien kunne ikke være opstået ret meget tidligere, end det gjorde. Der var nemlig ingen heste på kontinentet, før de i 1788 blev indført fra Sydafrika, og de første hestevæddeløb blev afholdt allerede i begyndelsen af det 19. århundrede.

Melbourne Cup blev grundlagt i 1861 og er i dag Australiens mest kendte løb. Løbet foregår over 3.200 meter og er altså næsten 1 km længere end de tidligere nævnte løb. Der er desuden tale om et handicapløb, hvor hestene forsynes med forskellige vægtlodder for at udligne deres evner, så alle har lige stor chance for at vinde.

Melbourne Cup skydes i gang den første tirsdag i november – og her er det værd at huske på, at Australien ligger på den sydlige halvkugle, så vejret er som regel fortrinligt til hestevæddeløb, og de mange andre store australske sportsbegivenheder, der afholdes nogenlunde samtidig. Ud over prestigen kæmper heste og jockeyer om en samlet præmiesum på A$8.000.000 eller omkring 36 mio. kr. ved Melbourne Cup.

Vidste du at:

● Løbet i 1876 blev vundet af den 12-årige Peter St. Albans på Briseis?

● Den aktuelle rekordholder hedder Kingston Rule og løb i mål på 3 minutter og 16 sekunder?

● Samtidig med løbet afvikles konkurrencen Fashions on the Field, hvor diverse berømtheder kårer den bedst klædte mand og den bedst klædt kvinde?

● Den mest vindende rytter er Makybe Diva med tre sejre i alt?

5. Dubai World Cup

De Forenede Arabiske Emirater er måske ikke det mest kendte land i hestesportskredse, men sporten har faktisk været ualmindelig populær over hele landet siden midten af det 20. århundrede. De første officielle løb blev dog først afviklet i 1975, men siden da er sporten bare vokset og vokset.

Dubai World Cup er 2.000 meter langt og fandt sted for første gang i 1996, men på trods af sin unge alder er løbet leveringsdygtigt i den største samlede præmiesum i et hesteløb i hele verden. I 2019 kunne deltagerne fordele ufattelige $12 mio. imellem sig, og der er ingen tegn på, at præmiesummen kommer til at falde fremover. Løbet er for fuldblodsheste, men med forskellige kvalifikationskrav for heste fra henholdsvis den nordlige og den sydlige halvkugle. Heste fra nord kan deltage, når de er blevet 4 år, mens heste fra syd allerede er velkomne, når de er blevet 3 år.

Mange mener, at Dubai World Cup er den vigtigste sportsbegivenhed i de Forenede Arabiske Emirater overhovedet – dels fordi hestevæddeløb er en af de mest populære sportsgrene i landet, og dels fordi det er en af de få sportsgrene, hvor de indfødte emiratarabere kan være med helt i toppen. Dubai World Cup afholdes den sidste lørdag i marts og tiltrækker omkring 60.000 tilskuere til Meydan-banen i Dubai hvert eneste år.

Vidste du at:

● En musikalsk verdensstjerne optræder efter løbet hvert eneste år? I 2019 var Gwen Stefani eksempelvis på plakaten.

● Thunder Snow gennemførte løbet på 2 minutter og 1 sekund i 2018 og satte ny rekord for løbet?

● Thunder Snow også har rekorden for flest sejre med de to, den vandt i henholdsvis 2018 og 2019?

● Dubai World Cup principielt ikke bør omtales som et ”hestevæddeløb”, fordi det er forbudt at spille om penge i de Forenede Arabiske Emirater?