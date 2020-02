Hvorfor hedder stationen Glostrup Ejby?

Forleden dag modtog jeg en flot udstyret reklametryksag på 24 sider fra en ejendomsmæglervirksomhed med et indlæg fra borgmestrene i kommunerne Glostrup og Høje-Taastrup. Heri anfører borgmester John Engelhardt blandt andet: ”Fra 2025 kan vi hoppe på letbanen og bekvemt køre til Lyngby i nord eller Ishøj i syd.”

Jeg står helt uforstående over for den udtalelse. Vi har i mange år bekvemt kunne hoppe på to velfungerende buslinier og kunnet køre hele denne strækning på stort set samme tid, som man påregner letbanen skal bruge, nemlig 58 minutter. Jeg kan ikke se noget reelt nyt. Der vil nok være små forskelle, men mon ikke disse forskelle er helt marginale?

I øvrigt – hvorfor skal det eneste stoppested, vi får, i Ejby navngives med det ikke mundrette navn Glostrup Ejby? Glostrup Kommune omfatter også Ejby, men Ejby ligger helt adskilt fra Glostrup og dermed ikke i Glostrup. Stoppestedet kunne passende navngives Ejby eller Ejbydalsvej.

Af John Engelhardt (V)Borgmester

Det korte svar på navnespørgsmålet er, at det ikke er tilladt et anvende navnet ”Ejby” som stationsnavn, da det allerede findes et andet sted i landet. Kommunalbestyrelsen valgte derfor ”Glostrup Ejby” i tråd med de andre stationer i kommunen: Glostrup Station, Glostrup Hospital og Glostrup Nord.

I forhold til trafik og rejsetider kan vi konstatere, at trafikmængden på Ring 3 støt og roligt vokser år for år. Der forventes i de kommende år yderligere 36.000 arbejdspladser og mange flere boliger langs letbanen, hvilket selvfølgelig yderligere vil bidrage til trængslen. Det er korrekt, at den nuværende rejsetid uden for myldretiden nok kommer til at svare til rejsetiden i letbanen. I dag kan man dog ikke forvente at køre strækningen på en time i myldretiden. Og med den øgede trafikmængde ville busserne i fremtiden tit holde i lange køer.

Dertil kommer 5-minutters drift i dagtimerne og 10-minutters drift i aftentimerne på fremtidens letbane.