Idrætsudøvere kom hjem med masser af medaljer

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I løbet af 2019 var masser af idrætsudøvere fra Glostrups idrætsforeninger til store mesterskaber. Mandag aften blev dem, der kom hjem med medaljer, hædret i Glostrup Fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er en fast tradition i slutningen af januar, at Glostrup Kommune hædrer de idrætsudøvere fra kommunens idrætsforeninger, der har været til DM, EM eller VM og har vundet medaljer eller har været på landsholdet. Det skete også mandag i sidste uge i Glostrup Fritidscenter.

Borgmesteren plejer at holde tale til idrætsudøverne og ønske dem personligt tillykke, men John Engelhardt var forhindret mandag aften, så det blev i stedet viceborgmester Flemming Ørhem, der stod for talen og overrækkelsen af årets gave, der var en rygsæk til aktive mennesker.

– Jeg er både begejstret og stolt – på Glostrups vegne – over jeres bedrifter i det lokale idrætsliv og ikke mindst jeres mange flotte resultater rundt om i Danmark og ude i den ganske verden. Lad mig starte med at sige en stor tak til alle jer, der udgør rygraden i vores levende og rigt varierede foreningsliv, sagde Flemming Ørhem.

Flere forbedringer på vej

Flemming Ørhem talte dels om de ting, der allerede er sket på idrætsområdet i Glostrup i 2019.

– Først og fremmest har vi i 2019 desværre taget afsked med en af de helt store foreningspersonligheder. En mand, der kærligt og bestemt har værnet om foreningslivet i Glostrup gennem mange år. Benny Hindse Hansen døde i november 2019. Benny var blandt andet formand for IF32 Fodbold, paraplyorganisationen Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger og ikke mindst formand for Folkeoplysningsudvalget siden 1991. Benny modtog i sin tid både 2600 prisen og frivillighedsprisen. Æret være hans minde, sagde han.

Han talte også om, hvad der kommer til at ske i løbet af 2020.

– I det kommende år står svømmehallen atter for tur. Vi skal både have renoveret rutsjebanetårnet, have nyt bassinlys og nyt lys samt brusesystem i svømmehallen. Belægningen og indgangspartiet på atletik- og opvisningsbanen bliver fornyet. Og også lyd- og lysanlægget i idrætsparken kan se frem til et større eftersyn. Endelig ser jeg frem til, at det nye forenings- medborger- og kulturhus åbner sidst på året, sagde han.