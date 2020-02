Indret gæsteværelset både til jer selv og til gæster

SPONSORERET INDHOLD: Et gæsteværelse kan ofte blive en udfordring at indrette. Enten er der blot en sovesofa og et gammelt bord i rummet, eller også bliver det automatisk til husets roderum.

Med få, nemme ændringer, kan det dog hurtigt blive et rum i jeres hjem, som både I og jeres gæster kan få glæde af. Et gæsteværelse behøver nemlig ikke blot være et rum, der er totalt aflukket, når der ikke er overnattende gæster på besøg, men kan blive en integreret del af hjemmet.

Få det hyggelige rum, som I altid har drømt om

Alt efter størrelse, kan et gæsteværelse dedikeres til forskellige formål. Mange gæsteværelser er også det åbenlyse sted at sætte træningsredskaber og –maskiner, såsom løbebånd, motionscykler, yogamåtter og håndvægte. For at undgå at rummet blot bliver til opbevaring, er det en god idé at investere i god opbevaring til mindre sager, såsom håndvægte og yogamåtter, og derudover inkludere større ejendele, som løbebånd og motionscykler, i planen for rummet. På denne måde er der en overordnet helhed i rummet, som vil gøre det mere indbydende at opholde sig i.

Gæsteværelset er også oplagt som legerum til børnene. Et lille fjernsyn, kasser til legetøj og et farveskema, som ikke er for specifikt fokuseret på børn kan gøre det nemt at omdanne rummet til et mere hyggeligt værelse med liv og sjæl. At inkludere møbler, der ikke kun er typiske for et værelse kan også give gæsteværelset en mere generelt hyggelig atmosfære. Et par lænestole fra myhomemøbler.dk kan gøre gæsteværelset til et dejligt rum at læse eller se TV i. På denne måde har jeres gæster også en siddeplads i deres midlertidige soveværelse, til når de vil være for sig selv.

Indret et velkommende værelse, som jeres gæster vil huske

Har I ofte overnattende gæster, er det selvfølgelig oplagt at behandle gæsteværelset som et egentligt soveværelse. Derfor vil det i dette tilfælde være bedst at få en egentlig seng ind i rummet. Derudover kan en oppustelig seng eller en sommerseng være god at have i skabet, hvis I nu og da har flere end to gæster natten over. Hertil hører selvfølgelig alle fornødenhederne: Sengetøj, puder, dyner, natborde og så videre. Har I særligt ofte gæster, kan det at have både sommer- og vinterdyner desuden være en god måde at vise særligt godt værtsskab på.

Har I sjældnere overnattende gæster, kan I i stedet for en seng overveje en sovesofa, så rummet kan bruges bedre af familien. Myhomemøbler.dk sælger indtil flere sovesofaer i forskellige størrelser og stilarter, som nok skal gøre jeres gæsteværelse til et hyggeligt rum at opholde sig i, om man er gæst eller boende i huset. En klassisk sovesofa til to personer fylder ikke meget, når den er slået sammen. En større sovesofa, eksempelvis med fire til fem sæder, kan til gengæld gøre det nemmere for familien at ”besøge” jeres gæster.