Indskærper måltidspolitik

Det skal være et tilvalg og ikke et fravalg, hvis børn skal have halal-kød til frokost. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Halal skal været noget man vælger til, ikke noget man vælger fra i daginstitutionerne i Vallensbæk, er det blevet indskærpet efter seneste kommunalbestyrelsesmøde

Af Jesper Ernst Henriksen

Kenneth Kristensen Berth (DF) har fået oplyst, at fire daginstitutioner i Vallensbæk udelukkende serverer halal-slagtet kød til børnene. Derudover er der to institutioner, som anvender halal-slagtet kød til alle børn, når de bruger hakket oksekød. Han havde derfor stillet forslag om, at der i daginstitutioner og på plejehjem bliver tilbudt et halal-frit alternativ.

– Virksomheder, der slagter efter halal-kravene, betaler til Islamisk Kulturcenter i Danmark. I andre lande er det andre moskeer, der modtager pengene. Når man tvinger kommunen og dermed forældrene til at bruge halal-kød, så tvinger man dem også til at betale til Islamisk Kulturcenter. Det synes jeg er underligt, at man som forældre kan komme til støtte et trossamfund, ved at ens barn indtager mad i en daginstitution, sagde han.

Derudover var han kritisk overfor halal-slagtemetoden. Ved halal-slagtningen skal dyret have skåret halsen over i levende live. I Danmark foregår det, efter dyret er blevet bedøvet eller hjernedødt efter brug af en boltpistol. I andre lande kan det dog foregå uden bedøvelse, hvilket giver stor smerte for dyret. Konservative og Socialdemokratiet mente, at man skulle gå til problemet på en anden måde.

– Vi skriver i vores måltidspolitik, at udgangspunktet er en dansk måltidstradition. Det undrer derfor også mig, at der er nogle, der kun serverer halal-kød, det mener jeg ikke er det, vi har vedtaget. Jeg mener, at vi skal understrege at udgangspunktet er, at det ikke er halal, men at man så kan vælge halal til, ligesom vi kan tage hensyn til allergier eller andre sygdomme sagde Henrik Rasmussen (K).

Dansk Folkeparti var ikke helt sikre på, at det ville være tilstrækkeligt og stemte derfor blankt.