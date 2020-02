Jytte Abildstrøm underholdt over 200 seniorer

Mens folk sad ved lange borde, underholdt Jytte Abildstrøm på scenen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag fejrede over 200 seniorer fra Glostrup nytårskur i bibliotekssalen med underholdning af Jytte Abildstrøm

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var helt fyldt i den store bibliotekssal, da der fredag var nytårskur for Glostrups seniorer. Nytårskuren var arrangeret af Ældre Sagen Glostrup, Glostrup pensionistforening, IF32 Motion og Trivsel samt FOF Hyggeklubben i samarbejde med Glostrup Kommune. Der var 200 billetter til nytårskuren og de blev hurtigt udsolgt.

– Vi har kørt et julearrangement i Glostrup i mange år, men der blev færre og færre deltagere, så vi blev enige om at aflyse det for 2019 og erstatte det med en nytårskur, som vi lægger på et tidspunkt, hvor der er større behov for at mødes. Hvor vi havde forventet under 100 til juletræ, så er vi over 200 i dag, så det er en stor succes. Sikkert også fordi Jytte Abildstrøm er her, forklarede Søren Brandis, formand for Ældre Sagen Glostrup.

På scenen stod Jytte Abildstrøm med sin lille harmonika og spillede Jeg gik mig over sø og land. Hun fortalte vittigheder og morsomheder, men ikke satire. Ifølge hende er satire nemlig mobning, så det vil hun ikke være med til. Hun talte også meget om økologi og om at passe på jorden.

Formålet med nytårskuren er det samme som mange af de andre arrangementer, som Ældre Sagen og de andre organisationer laver.

– Formålet er at skabe noget socialt og indirekte at bekæmpe ensomheden. Rigtig meget af det vi laver handler om at få folk op af stolene og ud at møde andre. Det er der mange, der gerne vil, især hvis de kan spise sammen, hygge sig og der er noget underholdning, siger Søren Brandis.