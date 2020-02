Kan have videregivet børns oplysninger til YouTube

Foto: Colourbox

GLOSTRUP. Børn over 13 år, der stadig går på Glostrup Skole, kan have oplysninger om navn, klassetrin og skole liggende på video-platformen YouTube. Det er et databrud, som skolen anmelder til Datatilsynet

Af Jesper Ernst Henriksen

De senere år har der været meget fokus på datasikkerhed.

Alt lige fra, hvilken fagforening du er medlem af, til hvilken skostørrelse du bruger, bliver betragtet som følsomme personoplysninger, som der er meget strikse regler for, hvordan man må opbevare og behandle, og især hvem man må videregive dem til.

Datatilsynet holder øje med, at disse regler bliver overholdt, og man har pligt til at melde det til tilsynet, hvis der er sket et såkaldt databrud, hvor personoplysninger er kommet i hænderne på de forkerte.

I forrige uge kunne Politiken afsløre, at Helsingør Kommune havde videregivet elevers personoplysninger til YouTube, der er en tjeneste til at dele videoer. Her var der blevet oprettet profiler til alle elever. Profilerne blev oprettet, da kommunen købte Chromebooks til alle elever.

En Chromebook er en computer, hvor alle programmer ligger online. For at bruge disse programmer skal man have en konto, der hedder G Suite for Education. Via disse konti er det muligt at se elevens fulde navn, klassetrin og skole. Dette er personoplysninger, og bruddet skulle derfor have været anmeldt til Datatilsynet.

Også på Glostrup Skole

På Glostrup Skole har alle elever også en Chromebook og derfor en G Suite konto. Da historien kom frem, undersøgte Glostrup Skole derfor, om samme fejl var sket her.

I første omgang lød meldingen, at der ikke var blevet oprettet YouTube-konti til eleverne. Efterfølgende blev det dog opdaget, at elever på over 13 år og lærere havde mulighed for selv at oprette en YouTube-profil ved at bruge deres konto fra skolen.

Havde eleven eller læreren så lagt en video på tjenesten eller skrevet en kommentar til en video på tjenesten, ville de fremstå med fulde navn, klassetrin og skole.

Tirsdag i forrige uge lukkede skolen for at oprette YouTube-profiler med den konto, som elever og lærere har fået fra skolen. Der blev også lukket for adgangen til eksisterende konti. Der kan altså ikke komme flere oplysninger til YouTube fra Glostrup Skole. De videoer og kommentarer, der allerede ligger på YouTube, vil dog blive liggende, indtil kontoen bliver slettet.

Det vides ikke, om nogen elever eller lærere fra Glostrup Skole har benyttet sig af muligheden for at oprette en YouTube-profil. Er der nogen, der har gjort det, opfordres de til at skrive til persondata@glostrup.dk, så kontoen kan blive slettet.

Både elever over 13 år og lærere har selvfølgelig mulighed for at oprette en YouTube-kanal fra deres private Google-konto.