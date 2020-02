Kent Magelund: Ministeren er lydhør om støj

BRØNDBY. Vestegnskommunerne kan ikke løfte opgaven med at sikre borgere mod motorvejsstøj alene - heldigvis er trafikministeren lydhør, siger Kent Magelund

Af Jesper Ernst Henriksen

Flere Vestegnskommuner presser i øjeblikket på, for at støjsikring omkring vestegnens motorveje kommer med i den trafikaftale, som regeringen formentlig vil indgå senere i år. Transportminister Benny Engelbrecht (S) var for nylig i Vallensbæk, for at lytte til motorvejsstøjen. Senest var blandt andet Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) med til et møde med transportministeren.

– Trafikstøj er et af de største problemer her på Vestegnen og noget, vi skal have Christiansborgs hjælp til at løse. Det er nemlig trafikken på de statsejede veje, der larmer og forurener og som går ud over vores borgeres sundhed og trivsel. Derfor var det godt at møde en lydhør minister, og vi havde en god drøftelse om, at det slet ikke er en opgave, vi selv kan løfte ude i kommunerne. Men samtidig er vi indstillede på selv at bidrage, hvor det er muligt. Derfor foreslog jeg ministeren at se på løsninger, hvor vi i kombination med puljemidler selv kan få lov til selv at spæde økonomisk til uden for anlægsrammen, så vi får sat skub i de vigtige projekter, siger Kent Magelund.

Vestegnskommunerne er gennemskåret af motorveje på kryds og tværs. Det betyder også, at trafikstøjen mange steder er højere end de tilladte grænseværdier og det spænder ben for kommunerne, der forhindres i at bygge og lave byudvikling i støjplagede områder.

– Vi har brug for at tænke kreativt og prøve noget nyt. Derfor foreslog vi også ministeren, at vi ser på de udenlandske gode erfaringer med at sætte farten på udvalgte motorvejsstrækninger ned til 90 km/t. Vi vil rigtig gerne teste det som de første i Danmark og forhåbentligt få nogle erfaringer, resten af landet kan få gavn af. Erfaringerne viser, at det kan mindske larmen med helt op til tre decibel. Og så vil det i øvrigt også mindske luftforureningen og måske endda være godt for trafiksikkerheden, lyder det fra Kent Magelund.