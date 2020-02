Kom forbi til en sundhedssnak

Glostrup Kommunes sundhedsteam. Bagerst fra venstre: Janni A. Hansen, Sarah Larsen. Forrest fra venstre: Lisbeth Olsen, Maria Johansen og Mette Nielsen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Hver onsdag fra kl. 13 til 14 er der åben seniorvejledning på Aktivitetscenteret på Sydvestvej. Ønsker man at høre mere om mulighederne som senior i Glostrup Kommune, eller har konkrete spørgsmål kan man komme forbi

Af Jesper Ernst Henriksen

Hver onsdag fra kl. 13 til 14 sidder Janni A. Hansen, forebyggelseskonsulent i Glostrup Kommune, klar på Aktivitetscenter Sydvestvej til åben seniorvejledning.

– Det er drop in, hvor man kan komme ind og spørge om alt muligt. Det er ikke altid noget konkret borgerne kommer med, men så dukker der altid noget op, når man sidder og snakker. Det kan også være konkrete spørgsmål som hvordan man søger en ældrebolig eller hjemmehjælp, bekymringer om helbredet eller spørgsmål om aktivitetsmuligheder, og så kan jeg fortælle om det, siger hun.

Hun har pjecer med, der fortæller om kommunens sundheds- og aktivitetstilbud, men hun hjælper også seniorerne i retning af foreningerne i kommunen, der har tilbud om forskellige aktiviteter for seniorer.

– Jeg har den sundhedsfremmende tilgang, hvordan mestrer man sit liv. Det er jo borgernes eget valg, hvordan de vil leve deres liv, men det er kommunens opgave at give borgeren mulighed for at træffe valg på et oplyst grundlag, siger hun.

Faste tilbud

Den åbne seniorvejledning er et supplement til tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, der er en del af lovgivningen, og som tilbydes på forskellig vis afhængig af alder. Seneste nyhed fra sidste sommer er, at 70-årige som bor alene skal have et tilbud. Det var et af den tidligere ældreminister Thyra Franks (LA) bud på at bekæmpe ensomhed.

– I mødet med borgeren er der fokus på trivsel og hvad man kan gøre, for at forbedre mulighederne for at få en god alderdom, siger Janni A. Hansen.

I Glostrup Kommune tilbydes forebyggende hjemmebesøg enten som en individuel seniorsamtale eller som et fælles informationsmøde. I nogle kommuner har man valgt at lave møderne som en stor fest, for eksempel for alle 75-årige. Det gør man ikke i Glostrup.

– Hvis man holder en stor fest med flere hundrede mennesker, så er det svært at have de faglige briller på, og der er risiko for at man ikke ser, om der er nogle individuelle behov, som vi kan hjælpe med. Derfor holder vi her i Glostrup informationsmøder i mindre skala, hvor man sikrer, at alle kan blive set og komme til orde, siger Janni A. Hansen.