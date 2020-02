Konkurs forsinker ny plejehjemsbygning

Bygningen her er omkring 75 til 80 procent færdig, men det sidste kan tage lang tid. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. BNS, der var ved at bygge en tilbygning til Ældrecenter Dalvangen, er gået konkurs. Det næsten færdige projekt bliver flere måneder forsinket

Af Jesper Ernst Henriksen

For to uger siden gik entreprenørfiramet BNS konkurs. De har i lige godt et år været i gang med at bygge et nyt rehabiliteringshus ved siden af Ældrecenter Dalvangen. Her skal der være 24 pladser, som skal bruges til mennesker, der har brug for en midlertidig plejehjemsplads, for eksempel i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra hospitalet. Det var forventningen, at huset skulle være færdigt i midten af marts. Ifølge direktør Martin Roed er huset lige nu 75 til 80 procent færdigt. Men det sidste kan have lange udsigter. – Det kan blive alt mellem tre og ni måneder forsinket, siger han.

Han og andre embedsmænd er netop nu ved at finde ud af hvem, der skal gøre byggeriet færdigt og hvilke konsekvenser, det får for kommunens økonomi. Det forventer de at have et svar på i midten af marts.

BNS er ikke i gang med andre kommunale byggerier i Glostrup og har ikke nogen byggerier i Brøndby eller Vallensbæk.