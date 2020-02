Kulturen kan meget

DEBAT. Af Per Jensen (S) Medlem af Kulturudvalget i Brøndby Kommune

Som borger i Brøndby Kommune er kulturudbudet i kommunen nærmest et overflødigshorn af muligheder. Faktisk så meget, at det af og til kan være svært at vælge. Det bliver ikke lettere, når man som jeg har plads i kommunens Kulturudvalg.

Den 25. januar valgte jeg blandt mulighederne at tage en tur i Brønden og opleve et par fornøjelige timer med fokus på musicals, melodierne og historien bag nogle af de mange musicals. Og lad mig bare være hudløs ærlig: Det blev en fantastisk oplevelse.

Gustavo Cardinal på piano og Marie Westergaard med sang leverede en fantastisk oplevelse under titlen “Mere musicals”. Højt niveau på både piano og sang. Vi fik en flig af mange musicals. Og dem vi lyttede til tror jeg, vi alle nød. Jeg tror dog også, der var flere end mig, der sad tilbage og tænkte: Hvornår kommer der en opfølgning? En 2’er. Når det kommer, så er jeg klar igen. Tak til Marie og Gustavo – og til alle andre, der også lagde vejen forbi Brønden til “Mere Musicals”. Et stort fremmøde var med til at give den gode stemning.