Kulturhus med kreative værksteder i ferien

BRØNDBY. De unge i Brøndby får mulighed for at udfolde sig kreativt, når Ungdoms- og Musikskolen indtager Kulturhuset Brønden i vinterferien

Af Robert Hendel

Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand kommer til at summe af liv i vinterferien.

Hvad enten du er til elektronisk musik, dans, sammenspil, streetart, design eller kunstmaling, vil der være mulighed for at udfolde sig, når Kulturhuset Brønden tirsdag, onsdag og torsdag i uge otte bliver omdannet til noget, der bedst kan betegnes som en åben musik- og kulturskole.

Her vil Brøndby Ungdoms- og Musikskole arrangere KulturLAB for alle mellem 6 og 18 år. Foruden de kreative værksteder er der tre særlige indslag på programmet.

Tirsdag er dansens dag, onsdag bliver Brønden fyldt op med trommer af en Master Drummer fra Togo, underviser i afrikansk trommedans, og torsdag afholder den anerkendte streetartist Cheeky en graffitiworkshop i teltene udenfor Kulturhuset, mens der er cirkusworkshop i Multisalen med Cirkus Panik.