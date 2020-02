Kulturklub skifter ud i toppen

Hajg Zanazanian har overladt formandsposten i Kontra - Brøndbys Kulturklub til nye kræfter. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Der er kommet nye kræfter til i toppen af Kontra - Brøndbys Kulturklub. Formanden er trådt af og har overladt roret til en ny styrmand

Af Robert Hendel

Hajg Zanazanian er ikke længere formand for Kontra – Brøndbys Kulturklub, som han var med til at stifte.

Ifølge den nu tidligere formand er tiden moden til, at en anden tager over. Derfor trak han sig i sidste uge ved foreningens ordinære generalforsamling.

Her blev det besluttet, at Sylwia Tawadrous bliver ny formand for foreningen, og hun kommer dermed til at tegne foreningen udadtil.

– Sylwia er yderst kompetent, og det er naturligt, at når der er en, der er rigtig dygtig, så lader man vedkommende komme til, siger Hajg Zanazanian, der fortsætter i foreningen som menigt medlem.

Kontra er en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune, der arbejder for at skabe kulturelle og kunstneriske aktiviteter i byrummet, for at styrke børn, unges og andres kreativitet og det lokale fællesskab.

Vigtigst at blive bedre

Foreningen står blandt andet bag Torvedagen i Brøndbyøster og Kulturweekenden i Brøndby Strand. De arrangementer vil foreningen fortsat satse på, for det er vigtigere for den nye formand, at Kontra bliver bedre til det, foreningen allerede gør, end at starte nye projekter op.

– Det handler blandt andet om at forsøge at få bredt projekterne mere ud til folk, og få mange flere med lokalt i projekterne, fortæller Sylwia Tawadrous, der har mere end 10 års praktisk erfaring med eventplanlægning.

Den ballast kommer hun til at trække på, når foreningen skal skabe nye relationer i lokalsamfundet.

– Jeg tror, at jeg kan bruge mine erfaringer til at komme ud til nogen, vi ellers ikke kommer ud til. Det er blandt andet et anderledes tankesæt, når vi skal se på mulighederne for at nå ud til flere med vores arrangementer, lyder det fra den nye formand, der ikke får svært ved at sparre med den tidligere formand.

Sylwia Tawadrous danner til dagligt par med Hajg Zanazanian, der også er viceborgmester i kommunen og medlem af Kulturudvalget i Brøndby Kommune.

Det får dog ingen betydning for habiliteten i udvalget, understreger den nu tidligere formand.

– Uanset om jeg eller min kæreste er formand, så kan jeg ikke deltage i sager, der har med foreningen at gøre, lyder det fra Hajg Zanazanian.