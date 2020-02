Kunst med silkepapir

Kunst som dette kan opleves i marts i Glostrup Fritidscenter. Foto: Kunstværk: Luise Haugen

GLOSTRUP. I marts kan Louise Haugens kunstværker med blandt andet silkepapir opleves i Glostrup Fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 7. marts fra klokken 14 til 16 er der fernisering på en ny udstilling i Glostrup Fritidscenter med kunsteren Luise Haugen, der vil være tilstede ved ferniseringen.

Kunstanmelderen Tom Jørgensen skriver blandt andet om hende:

– Så sart som silke, så stærkt som stål. Luise Haugen formår i sine billeder at veksle mellem det roligt meditative og det voldsomt dynamiske, ligesom nogle malerier kun består af få tynde og æteriske lag, mens andre er domineret af tyktflydende farve og vægtige former. Variationen i rytme og dynamik er uendelig, som var der, for at henvise til musikkens verden, tale om alt fra blide klassiske toner over barokkens springflod af tonaliteter til hård rockmusik og meditativt virkende ambient.

Luise Haugen skriver om sig selv:

– Jeg arbejder dagligt med at komponere billeder. Hvis ikke det er med silkepapir, lim og pensler, er det med fotos, tekst og streger. Grafisk design og kunst – to verdener jeg elsker, og nyder at arbejde med og forene.

Udstillingen tages ned onsdag den 1. april.