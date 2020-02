Kunst på genbrugsmaterialer

Kunstværker som dette kan opleves i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Foto: Maleri: Suse Hartung

VALLENSBÆK. Suse Hartung udstiller malerier lavet på gamle søkort eller nodepapir i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i den kommende tid

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 8. februar klokken 11 til 12.30 er der fernisering på den kommende tids udstilling i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i lokalet Havet.

Det bliver Suse Hartung, der kommer til at udstille. Hun har siden 1993 deltaget i adskillige kunstudstillinger, og er uddannet tekstildesigner fra Danmarks Designskole. Suse har i mange år arbejdet med oliemaleri men har de seneste par år eksperimenteret med at lave figurative tegninger og malerier på genbrugsmaterialer, hvor hun bruger materialet som en del af udtrykket. Materialerne er udover oliemaleri på lærred, gamle søkort, nodepapir og papir.

Suse er dyrenes ven og det ser man tydeligt i hendes motiver af dyr, som vokser sammen som en naturlig del af det oprindelige materiale, f.eks. søkort og nogle gange næsten træder ud af værket.

– Jeg får ofte noget foræret når jeg tegner på de smukke gamle kort. Det er som om dyrene former sig efter linjerne, siger hun selv.

Der er humor og intensitet i Suses fortællinger i de ofte surrealistiske scener af dyr udenfor deres normale leveområder og deres interaktioner med andre dyr.

Suse er ofte inspireret af nyheder og avisartikler, så der ligger en underliggende tanke bag, som kan anes mere eller mindre tydeligt. Det kan være miljøforandringer, eller vores behandling af dyr. Så Suse Hartungs værker kan både være surrealistiske, humoristiske og barske, og hun bruger mange forskellige materialer; olie, tusch, akryl, vandfarver m.m.

Efter Kunst for Alle 2018 startede Suse et samarbejde med fotograf og kunstner Mads Guldager. Sammen skaber de nogle syrede historier med Suses dyr på Guldagers smukke fotografier med motiver fra det meste af verden. Det skal ses, ikke forklares.