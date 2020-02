Leder blev lokket til bestyrelsen

Marianne Düring Lausen fik Glostrup Kommunes lederpris. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Årets første lederpris gik til Marianne Düring Lausen fra Glostrup Musikor, som hun har været leder af i 15 år. Hun blev lokket til bestyrelsesarbejde med løfte om en loppetjans, men sådan var virkeligheden ikke

Af Jesper Ernst Henriksen

Inden uddelingen af årets lederpriser optrådte Glostrup Musikor (ja, det er sådan, de staver og siger det) for de mange vindere i salen. De stod på hele den ene trappe op til første sal og sang med en dirigent stående midt blandt publikum. Det var meget passende, at de fik lov til at optræde, af to grunde.

For det første har koret 30 års jubilæum i år. Koret, der synger rytmisk musik og består af 33 damer, brød ud af Glostrup Sangforening og havde oprindeligt også mænd med. De blev dog hurtigt i mindretal, og så endte koret med at være et rent kvindekor.

Jubilæet bliver markeret den 20. juni med en stor koncert i Glostrup Bio.

For det andet var det passende, for i halvdelen af de 30 år har Marianne Düring Lausen været leder af koret. Det fik hun kort tid efter koncerten Glostrup Kommunes lederpris for.

– Marianne har været med til at arrangere mange spændende arrangementer for korets medlemmer. Der har for eksempel været spændende workshops med udefrakommende undervisere, optrædener i Tivoli ved de årlige kordage arrangeret af KOR 72 og mange Kulturnats- og julekoncerter i Glostrup Kirke. Marianne er opsøgende i forhold til samarbejder med andre kor. Marianne er en god kommunikator og har et behageligt og vindende væsen, sagde Flemming Ørhem og fortsatte:

– Marianne er ganske enkelt et stort aktiv for Glostrup Musikor og en fornem repræsentant for koret i alle henseender. Marianne er derfor en meget værdig modtager af Glostrup Kommunes lederpris, sagde han og overrakte hende prisen.

Ikke meget arbejde

Marianne Düring Lausen havde ikke været medlem af koret særlig længe, da hun blev lokket til at blive næstformand.

– Jeg har været i koret i over 20 år. Lige da jeg var startet, blev jeg lokket i bestyrelsen som næstformand. Jeg fik at vide, at der ikke var noget arbejde. Det var ikke helt rigtigt, men jeg fortsatte alligevel. Jeg synes det er rigtig sjovt at være med, siger hun.

Hun får meget ud af at være formand på flere niveauer.

– Det giver rigtig meget, både personligt og privat, men også arbejdsmæssigt kan jeg bruge det i mange sammenhænge. Det er en stor ressource, at en forening har en god bestyrelse, og det er vigtigt for mig, at alle i bestyrelsen har en rolle, og alle har nogle kompetencer, de kan byde ind med, siger hun.

Hun kunne ikke synge med, da der var koncert, men sad på sidelinjen og fulgte med.

– Det er fantastisk, når det fungerer, det gør det heldigvis næsten altid. Der er altid nogle små kiksere, men det er noget, vi selv lægger mærke til, men som regel ikke publikum. Vi kunne heller ikke gøre det uden en fantastisk dirigent og en dygtig pianist, siger hun.