Gode råd i ventetiden til den nye jagtsæson

SPONSORERET INDHOLD: Jagtsæsonen er slut for sæsonen 2019, og man er nødt til at vente indtil foråret, inden man kan hive riflen frem og tage på jagt med vennerne eller kollegaerne.

Ventetiden kan være lang for mange, men den kan samtidig også bruges til enten at melde sig ind i den lokale jagtforening i Vallensbæk eller opdatere sit udstyr, så man er helt klar til den nye sæson.

Opdatér udstyret

Jagtsæsonens placering på året gør, at påklædningen skal være varm og praktisk til al slags vind og vejr. Den lange ventetid kan dog bruges fornuftigt ved at opdatere eller vedligeholde udstyret. Vedligeholdelse af riflen er et vigtigt element, så den er helt klar, når der skal trykkes på aftrækkeren.

Er dine jagtbukser- eller støvler ved at være slidte, så er det med at komme ud og anskaffe dig noget nyt påklædning, så du ikke får våde fødder eller kolde ben, når du står og venter på næste skud. Det er mange timer, som man bruger stillestående, så det er ideelt med godt udstyr.

På www.hunterspoint.dk kan du finde et stort udvalg af jagtbukser, som kan hjælpe dig med at finde lige netop det par bukser, der passer til dit behov.

Meld dig ind i den lokale forening

Et jagtfællesskab er for mange én af de primære årsager til, at de har gang i deres hobby. Det er hyggen og de mange oplevelser, som er noget af de, der tæller højest.

Er du ikke meldt ind i nogen forening endnu, men vil du gerne starte i et jagtfællesskab, så kan du melde dig ind i Vallensbæk jagtforening. Medlemskabets pris varierer alt efter din alder, hvilket du kan læse mere om inde på hjemmesiden. Jagtforeningen tilbyder mange forskellige typer af ydelser som hundetræning, skydning, jagttegnskursus etc., så uanset hvad du ønsker, er der helt sikkert nogle fordele for dig ved at være medlem af Vallensbæk jagtforening.