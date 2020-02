Mejsebo indviede nyrenoveret institution

Mejsebo blev genindviet i forrige uge.

VALLENSBÆK. Mejsebo kunne i forrige uge fejre 40-års jubilæum med indvielse af den nyrenoverede daginstitution

Af Jesper Ernst Henriksen

Over det seneste år er daginstitutionen Mejsebo blevet renoveret for 20 millioner kroner. Huset er gået fra en størrelse på cirka 451 kvadratmeter til cirka 587 kvadratmeter.

Centralt i renoveringen har været at gøre institutionen mere energivenlig. Der er lagt vægt på, at det skal være en institution med en indretning, der både tiltaler børnene, men også er fordelagtig for pædagogernes arbejdsgange.

Fællesrummet er den centrale del af institutionen. Det er et åbent og lyst rum med fokus på det naturlige lys. Vinduerne i Mejsebo er blevet sænket, så børnene kan følge med i det udendørs liv.

I stueetagen er der bygget et større produktionskøkken, som selvfølgelig opfylder de nutidige krav til drift. Der er også bygget et pædagogisk køkken, som kan bruges til køkkenrelaterede aktiviteter med børnene – småkagebagning eksempelvis. Og institutionen har også fået et pædagogisk rum og et sprogrum.

I indgangen og garderoben er der etableret et vinke-vindue, og der er lavet omklædningsskabe til personalet. På den måde kan de klæde om sammen med børnene, inden de skal på tur eller på legepladsen.

Alle toiletter er blevet renoveret og indrettet til børn med ergonomiske hensyn til personalet.

Fællesrummet på førstesalen er lydmæssigt adskilt fra stueetagen, så det kan bruges til musik, dans og leg og som samlingslokale. Fra fællesrummet er der adgang til to tagterrasser.

Personalerummet og toilettet på første sal er renoveret og istandsat. Og pladsen i loftrummene er udnyttet til to ventilationsanlæg, som er nødvendige for at skabe et godt indeklima.

Indvielse og jubilæum

Den nyrenoverede institution blev indviet i forrige uge, hvor institutionen samtidig kunne fejre 40-års jubilæum.

– Huset er den største gave, vi kunne få, sagde en tydelig rørt institutionsleder Karin Gudbergsen, da hun bød velkommen til Mejsebos ombyggede lokaler.

Inden da havde borgmester, Henrik Rasmussen, sammen med børn, forældre og personale råbt højt hurra for Mejsebo.

Borgmesteren skulle denne gang ikke klippe en rød snor over, for at indvie institutionen, men trække den over som i tovtrækning. På det andet hold var udvalgsformand for Børne- og Kulturudvalget, Morten Schou Jørgensen, og de havde begge en masse børn med på holdet, så de fik hurtigt trukket snoren midt over og Mejsebo var officielt indviet.