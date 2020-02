Miljørepræsentantskabet lever

DEBAT. Annette Reckendorph Baunedammen 42, Brøndby

Miljørepræsentantskabet i Brøndby lever i bedste velgående. Det er genopstået, efter at kommunalbestyrelsen nedlagde det i juni sidste år. Det synes jeg var trist, da miljørepræsentantskabet er et vigtigt forum, hvor der kan ske udveksling af idéer mellem kommunens foreninger og Teknik- og Miljøudvalget om alt indenfor udvalgets område. Derfor inviterede jeg Miljørepræsentantskabet til at forsætte.

Vi har således allerede holdt to møder som selvstændig interessegruppe, og det næste Miljørepræsentantskabsmøde afholdes den 5. marts kl. 19.

Miljørepræsentantskabet var borgmester Kjeld Rasmussens opfindelse. Det startede for 45 år siden, længe før miljø blev moderne. Hver forening i Brøndby kunne stille med et medlem til Miljørepræsentantskabet, og sådan er det stadig. Der kommer normalt 10 til 20 foreninger til møderne.

Vi har inviteret formanden for Teknik- og Miljøudvalget til at deltage i møderne, så han kan tage input og idéer med til udvalget og forvaltningen, derudover svarer han også på en del spørgsmål på møderne.

Interesserer din forening sig for miljø, genbrug, veje, byudvikling, kloakker, vand, natur, busser, letbaner eller trafik, så er I mere end velkommende.

Torsdag den 5. marts klokken 19 på Præstegårdsvej 4 i Brøndbyvester.

Kontakt gerne email: annette.reckendorph@gmail.com hvis du vil vide mere.