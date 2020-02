Mister Cricket fylder 80: Jeg ved godt, at jeg lever på lånt tid

Jørgen Jønsson fylder 80 år på søndag. Her sidder han med beviset på, at han blev kåret til årets idrætsleder i Brøndby i 1972. Foto: Robert Hendel

SPORT. I mere end 60 år var Jørgen Jønsson yderst aktiv både på og uden for banen. Idrætten er med til at holde ham oppe i sit livs hårdeste kamp. Og søndag fylder den danske cricketlegende 80 år

Af Robert Hendel

Bedst, når det gælder. Uanset hvad der sker.

Det er det motto, cricketlegenden Jørgen Jønsson lever efter. Ordene er inspireret af den gamle, finske idrætspykolog Willy Railo, som rådgav en række topidrætsudøvere i Skandinavien i 1970’erne og 1980’erne.

Det var de ord, han prædikede som træner, da han var landstræner for det danske cricketlandshold for godt 30 år siden. I dag hiver han mottoet frem igen.

79-årige Jørgen Jønsson, der i cricketkredse blot bliver kaldt Jønsson, fik sidste år konstateret leukæmi. Her gik det op for ham, at Willy Railos ord ikke kun gjaldt for de unge spillere, han trænede tre årtier forinden.

– Da jeg lå på Herlev Hospital og var allerværst ramt, gik Railos bog op for mig. Hvad er det, du altid har gået og prædiket for de unge mennesker, Jønsson? Se at tage dig sammen, og brug den. Det har jeg gjort efterfølgende, fortæller han til Folkebladet.

Søndag fylder han 80 år, og selvom han ikke slipper af med sygdommen, glæder han sig over, at den er gået i remission. Det takker han cricketsporten for.

Mister Cricket

I mere end 60 år har Jørgen Jønsson arbejdet i idrættens tjeneste. Det begyndte i 50’erne på græsarealerne bag Vestre Fængsel, hvor cricketklubben Svanholm dengang holdt til.

– Jeg blev det første medlem af cricketklubben, da den blev stiftet, husker Jørgen Jønsson, der debuterede på klubbens førstehold i 1957. Dengang var han blot 17 år gammel.

Holdkammeraterne blev primært rekrutteret fra den gamle Schneekloths Skole, der dengang lå på Værnedamsvej på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro i København.

– Jeg blev fanget af cricket med det samme. Der var så så mange tekniske ingredienser i spillet, forklarer Jørgen Jønsson, der er kendt i Svanholm Cricketklub som Mister Cricket.

Det var dog ikke kun cricketspillet, der optog den unge Jønsson. Han og kammeraterne benyttede også lejligheden til at kravle under hegnet på Bavnehøjbanerne for at gå på æblerov.

– Der kolonihaver lige under fængselsmuren, og der stjal vi æbler fra. Vi blev aldrig opdaget. Det var meget sjovt, siger han og griner.

Rollerne blev byttet om

I 26 sæsoner i perioden fra 1957 til 1983 huserede Jørgen Jønsson på Svanhoms førstehold. En stor del af hans liv foregik i klubben, der flyttede til fra Bavnehøj til Brøndby i 1967, hvor den i de første syv år holdt til ved Brøndbyøster Skole.

– Svanholm er min eksistens. Det har betydet så meget, ikke bare for min karriere, men også for min opdragelse, siger han.

Hos kommunen gjorde Jørgen Jønsson sig hurtigt bemærket. Han blev den første i klubben, som modtog kommunens årlige idrætslederpris, da han i 1972 blev kåret til årets idrætsleder i Brøndby.

Cricketkarrieren kastede seks danske mesterskaber og mere end 300 klubkampe af sig. Højdepunktet i karrieren var, da Svanholm fravristede Aalborg titlen som dansk crickets førende klub sidst i 1970’erne.

– De havde jo vundet 15 danske mesterskaber i rap, og det var meget dengang. Jeg var vant til at stå som anfører med en sølvmedalje og sige tillykke til dem. Nu var rollerne så byttet om, og det havde de svært ved at indse, erindrer Jørgen Jønsson.

Tronen sidder Svanhom stadigvæk på. I dag er klubben den mest vindende i landet, og den har netop hentet en træner fra den absolutte elite i form af pakistanske Adnan Akmal.

Værste dag i hans liv

I dag er Jørgen Jønsson pensioneret, men han har stadigvæk sin daglige gang i cricketklubben.

De mange år i cricketsporten har givet ham en vigtig lærdom i livet. Den bruger han til at bearbejde den modgang, han det seneste år har oplevet. Den 4. maj 2019 bliver en dato, som Jørgen Jønsson næppe glemmer.

– Det var måske den værste dag i mit liv, siger han om dagen, hvor han fik at vide, at han led af en uhelbredelig form for leukæmi.

– Jeg var helt fra den, så min kone ringede til vores yngste datter. Så kom hun farende, og hun sagde, vi skulle på skadestuen i Hvidovre, og så tog vi gudskelov på skadestuen, forklarer Jørgen Jønsson.

Det viste sig, at han havde fået en blodprop i hjernen.

– Den er du kommet godt over, sagde lægen, men så fik jeg et chok, da han fortalte, at jeg havde leukæmi, husker Jørgen Jønsson.

Han forstod det ikke. For han havde aldrig været på hospitalet før.

– Jeg kunne simpelthen ikke holde ud at være der. Hvis man ikke er syg, når man ankommer til hospitalet, så bliver man det af at være der. Min kone måtte komme med mad til mig, for maden var uspiselig, forklarer han om sit sygdomsforløb, der medførte, at han flere gange græd sig selv i søvn.

Familien betyder alt

I dag er ikke spor af ondartede celler længere. Ifølge Jørgen Jønsson kan det blandt andet tilskrives en tilværelse som aktiv sportsmand i flere årtier.

– Da jeg lå på 24. sal på Herlev Hospital for otte måneder siden, og mine børn og min kone troede, at jeg skulle dø, sagde lægerne til mig, at jeg havde været heldig. DE kunne godt se, at jeg havde været heldig, forklarer Jørgen Jønsson.

Motionen holder han fast i den dag i dag med en daglig gåtur på omkring fem kilometer.

– Der er efterhånden ikke de flækker i kommunen, jeg ikke kender endnu, siger han og tilføjer, at motionen holder sygdommen nede.

Selv mener han ikke, at han har fysiske mén fra blodproppen.

– Til gengæld kan jeg mærke, at jeg bliver forvirret, når jeg er med min kone i storcentre, erkender han.

At han er kommet igennem sit livs mareridt takker han sin familie for.

– Uden min kone og mine børn havde jeg aldrig klaret den. Dem skylder jeg alt, fortæller Jørgen Jønsson, der selv mener, at han har været heldig.

Sætter sig nye mål

Et liv i sportens verden er ofte ensbetydende med store ambitioner. Sådan forholder det sig også for Jørgen Jønsson.

For nylig satte han sig to mål. Det ene er, at han er rask på søndag, når han fylder 80 år.

– Jeg ved godt, at jeg lever på lånt tid. Sidste gang hos lægen fiskede jeg lidt, men han kunne ikke sætte en dato på mig, og det skal han heller ikke, lyder det fra Mister Cricket.

Lægen mener dog ikke, at der ligger hindringer i vejen for, at han kan være klar til sommer, hvor han har inviteret hele familien i sommerhus på Bornholm.

– Det er mit andet mål, og det skal nok lykkes. Det handler jo om at være bedst, når det gælder, siger han fortrøstningsfuldt og referer endnu engang til sportspykologen Willy Railo.

Derfor ser han også frem til på søndag, hvor han håber at se mange gæster i cricketklubbens lokaler på Svanholm Park. Her holder han reception fra klokken 14 til 16.30.

Her kan Mister Cricket fejre et langt liv, der har bragt ham fra Bavnehøj til Brøndby, som også har givet ham en masse bekendtskaber i sportens verden.