Neurorehabiliteringshuset: Byggeplads tager form

Her skal der frem mod 2022 bygges neurohabiliteringshus. Foto: Region Hovedstaden

GLOSTRUP. Byggehegnet er sat op rundt om grunden til det nye Neurorehabiliteringshus ved Rigshospitalet, Glostrup. Nu gøres grunden klar til byggeriet

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 22. januar underskrev de seks entrepriser byggekontrakterne til det nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup. Byggepladsen er nu ved at blive etableret. I første omgang er der sat byggehegn op omkring området, samtidig med at træer og buske fældes på grunden. I uge 8 begyndte nedrivningen af de tre små bygninger, der står på byggegrunden, og en skurby bliver sat op hen mod parkeringshuset.

Indvielse af byggeriet

Det første spadestik bliver taget 6. marts ved en intern ceremoni for byggeprojektet, direktionen og de involverede centre og klinikker. Den 14. maj indvies byggeriet officielt ved en grundstensnedlæggelse.

Neurorehabiliteringshuset samler højt specialiseret behandling og genoptræning af mennesker med skade på hjerne og rygmarv i Østdanmark. Klinik for Rygmarvsskader og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade skal flytte ind i bygningen, når den forventes at stå klar i 2022. De to klinikker ligger i dag i Hornbæk (Klinik for Rygmarvsskader) og på Hvidovre Hospital (Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade).