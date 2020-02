Nye tiltag contra forfald i skolen

DEBAT. Af Lars Thomsen formand Bylisten og Malene F. Borgny næstformand Bylisten

Tak til eleverne, der deltog i Glostrups Ungerigsdag. Bylisten er virkeligt imponeret over både idéerne og engagementet. Flere af de forslag, der blev stillet, viser et virkelig stort overskud. Der blev foreslået forbedringer, som vil komme mange flere på skolerne til gode end blot eleverne selv, deres klassekammerater eller eleverne på samme klassetrin. Det er både imponerende og faktisk også rørende.

Det samme var elevernes engagement, da de skulle argumentere for deres forslag. I en tid, hvor der bliver talt om politikerlede og udligningsreform og besparelser, og hvor det sikkert ikke ligger en almindelig skoleelev ret meget på sinde, hvad kommunalpolitik og budgetter er, så var det fantastisk at se, hvordan der blevet gået til opgaven.

Som formand for Bylisten og deltager i ungerigsdagen, kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke lidt over nogle af de forbedringsforslag, der blev stillet. Vi taler her om, at vi giver eleverne mulighed til at stille forslag til forbedringer, der kan gøre deres hverdag lidt bedre, sjovere og mere inspirerede. Eleverne fik samlet set 70.000 kroner at jonglere med – det er ikke mange penge i kommunens store budget, men det er mange penge for eleverne.

De tre forslag fra Nordvangskolen om kurve til basketbanen, net til de gamle fodboldmål og renovering af teatersalen på Nordvangskolen, som har performance som en af udskolingslinjerne, er i Bylistens øjne en falliterklæring for skolens standard, det er forslag til ting, som faktisk allerede burde være i orden.

Kan det virkelig være rigtigt, at eleverne selv skal bede om, at deres helt nære omgivelser er i orden? Eller er det den nye stil? At give penge til eleverne for så selv at lade dem betale for almindelig vedligeholdelse af skolerne? Det var ikke det der var hensigten, da Bylisten sammen med flertalsgruppen forslog det i budgettet.